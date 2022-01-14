خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة أبشر أفراد الأحوال المدنية 1443

خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية إلكترونيًا عبر منصة أبشر أفراد، أعلنت عنها اليوم الجمعة 14 يناير 2022م الموافق 11 جمادى الآخرة 1443هـ وكالة وزارة الداخية للأحوال المدنية بتغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي الرسمية تويتر، كما أوضحت للمستفيدين الخطوات الصحيحة للاستفادة من خدمة طلب تصحيح الاسم باللغة الإنجليزية، والجدير بالعلم أن الأحوال المدنية السعودية تقوم بتحديث خدماتها بشكل مستمر بهدف التيسير على المواطن السعودي وفق رؤية المملكة 2030م.

الأحوال المدنية خدمة تعديل الاسم باللغة الإنجليزية

في نفس السياق السابق ذكره فإن الخطوات الواجب اتباعها كما أوضحتها وكالة وزارة الداخية للأحوال المدنية للاستفادة من الخدمة هي كالتالي:

أولًا تسجيل الدخول في حساب المستفيد بمنصة أبشر أفراد.

كذلك القيام بكتابة كافة البيانات الخاصة بالمستفيد بشكل صحيح.

يلي ذلك القيام بتقديم طلب إلكتروني عبر أيقونة الرسائل والطلبات ، بتعديل الاسم باللغة الإنجليزية.

، بتعديل الاسم باللغة الإنجليزية. في النهاية الضغط على أيقونة إرسال ليتم دراسة الطلب من قبل المختصين وتنفيذه.

الأحوال المدنية السعودية ضوابط تسجيل الأسماء 1443

كما أعلنت الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء 1443 وقد شددت على كافة مكاتب الأحوال المدنية السعودية بالالتزام بالضوابط الجديدة، لتسجيل أسماء المواليد 1443هـ وهي كالتالي:

أولًا يجوز للمواطن تسجيل اسم المولود الجديد معرف ب ال، مثل العنود والبراء، الوليد، فهي أسماء من المجمتع العربي ومعروفة منذ قديم الزمن ولا بأس باستخدامها.

كذلك تم منع كافة الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية الحنيفة، حيث تعد نوع من أنواع الشرك بالله، ومنها عبد الرسول.

كما تم منع جميع الأسماء المركبة منعًا نهائيًا، مثل اسم محمد مصطفى، محمد صالح، أحمد مصطفي،… إلخ.

أيضًا تم منع وضع الألقاب قبل اسم المولود، مثل السيد،… إلخ.

في النهاية تم منع إضافة العبارات التعرفية بعد بالاسم في خانة الاسم، مثل المعروف بكذا.

الأحوال المدنية غرامة استلام الهوية بالمملكة 2022م

كما سبق وأن أعلنت الأحوال المدنية أنه لا مخالفة عند التأخر في استلام بطاقة الهوية الوطنية، كما أكدت أيضًا أنه في لا غرامة في حال تجديد المواطن لمحل إقامته، كما لاتوجد غرامات في حال فقدان المواطن للهوية، وإصدار بدل فاقد لها، وذلك للمرة الأولى فقط، أما في حال فقدانها مرة أخرى، يتم دفع غرامة إصدار بدل فاقد، بمبلغ يقدر 100 ريال سعودي.