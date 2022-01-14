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عمر شويل - جدة معروض طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال وأسرار الحصول علي المساعدات التي يهتم بها الكثير من المجتمع السعودي، والذي يبحث عن الصيغة المناسبة لكتابة طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال خاصة من المحتاجين الفقراء أو من يمرون بضائقة مالية، ويأتي ذلك في ظل ما توفره مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من الخدمات والمساعدات والأعمال الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، بهدف دعم المواطنين الأكثر فقرا، ودعوة في التضامن اليهم، ونستعرض إليكم طريقة كتابة الطلب بالإضافة إلي بعض الشروط التي يجب أخذها في الاعتبار.

معروض طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال

يجب أن يحتوى معروض طلب الحصول على مساعدة مالية من الوليد بن طلال على بعض الجوانب الهامة التي يجب أن يشار إليها بشكل واضح ودقيق، ومن ضمن هذه الجوانب المهمة الأتي:



الاسم، العنوان، البيانات الشخصية .

تحديد الموضوع بدقة وعناية.

تحديد الهدف والمطلوب من المعروض.

التوقيع.

إليكم رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال.

صيغ طلب مساعدة من الأمير الوليد بن طلال

يعد فن كتابة طلب المساعدة من الأمور المهمة التي يجب أن تركز عليها جيداً، وإليك طرق كتابة أو معروض طلب الحصول على مساعدة مالية من الوليد بن طلال بهدف دخول الأبناء المدارس كالتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: طلب مساعدة مالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد ،،

إلى الأمير/ الوليد بن طلال.. وفقك الله وحفظك

أتشرف بأن اقدم إلي سيادتكم للموافقة على طلب مساعدة مالية وكلى أمل وفخر في شخصكم الكريم حفظك الله ورعاك وجعلك عونا للناس، في سياق دعمكم المستمر في دعم طلاب المدارس والجامعات إيمانا بأن التعليم أحد أهم أسباب تقدم البلاد وتطورها ومواكبة العصر، والذي لاقى حب واستحسان أبنائكم من خلال مساهماتكم الدائمة في مجالات التعليم.

إيماءا إلي حرصى الدائم على الاهتمام بالمستوى التعليمي لأبنائي مثل جميع الإباء وأمنياتهم في رؤية أبناءهم في أعلى الدرجات العلمية ليكوني فخرا لهم ولبلدهم المملكة العربية السعودية، فأن لدى 3 أطفال حاولت بكل الطرق وبذلت أقصى مجهود في توفير البيئة المناسبة التي تسهل عليهم وتساعدهم في دراساتهم وتعليمهم.

لذلك أتقدم إلى سيادتكم بطلب للحصول على المساعدة المالية من أجل توفير المستلزمات المدرسية والمصاريف المدرسية، حيث أنني رجل فقير ليس لي دخل ثابت أو وظيفة براتب شهرى ولكنى أعمل بالأجر اليومي وغير كافي على الطلبات الأساسية والاحتياجات الهامة لي ولأسرتي، شاكرا إلي سيادتكم في تقديم التعاون واليكم جزيل امنتنانى وجعلها الله في ميزان حسناتك.

مقدم الطلب:

العنوان:

رقم الجوال:

التوقيع:

الشروط التي يجب توافرها في طلب مساعدة مالية من الأمير الوليد بن طلال

تهتم مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بتوفير الدعم والخدمات الإنسانية بين الناس كما تسهل عملية تقديم طلب الحصول على المساعدة المالية خاصة من لديه ضائقة مالية أو عليه ديون يعجز عن التسديد فيها أو خدمات علاجية والكثير، وتهتم المؤسسة أيضا بسرعة تلبية الطلبات وذلك لحاجة صاحب الطلب إلى المساعدة التي تتطلب التدخل السريع، عكس بعض الطلبات الأخرى التي يمكن أن تأخذ وقت اكثر طبقا للأهمية، ولكن يجب أن يتحلى الطلب ببعض الجوانب المهمة ليجعله اكثر دقة ورسمية لضمان الاهتمام به واخذه في الاعتبار، ومن اهم تلك الشروط اللباقة والفصاحة بشمل مقبول من خلال الأتي:

يجب أن يكون المعروض موجز ومختصر وملخص للحالة ووضع صاحب الطلب. يتم اختيار كلمات عبارات دقيقة وبعناية تسهل عملية الفهم بشكل سريع ومحدد. إرفاق جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح ودقيق مثل الاسم ورقم الجوال والبريد الإلكتروني. يتم إرسال الطلب من خلال موقع مؤسسة الوليد بن طلال للإنسانية ويجب أن يكون الطلب قابل للطباعة بشكل واضح (وذلك في حالة طلبه في نسخة ورقية).

وصلنا لنهاية هذا المقال معروض طلب مساعدة مالية من الوليد بن طلال وأيضا الشروط المهمة والجوانب الرئيسية الواجب توافرها في الطلب بالإضافة إلى مثال يوضح الصيغة الخاصة بطلب الحصول على مساعدة مالية بهدف لدخول المدارس، إذا كنت بحاجة للمساعدة ضعها في التعليقات.