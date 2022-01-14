نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa للتسجيل والحصول على معاش الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور، وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لكل راغب في الضمان الاجتماعي المطور تسجيل، يستطيع كل مواطن سعودي يستوفي شروط الاستحقاق أن يقوم بالتقديم من خلالها، وقد استحدثت الحكومة السعودية الطريقة الإلكترونية الخاصة بموضوع تسجيل الضمان الاجتماعي، من أجل تلقي طلبات المواطنين من خلالها، والذي أعلن عنه في كافة مناطق المملكة من أجل الاستفادة من الدعم الحكومي بالمملكة العربية السعودية، والذي يصرف لكل الأفراد والأسر المحتاجة التي تعاني من الفقر ولا يكفيها مدخولها لتحقيق المتطلبات الضرورية من أجل توفير حياة كريمة، ومن خلال المقال التالي سنتحدث عن طريقة التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور بشكل مفصل، تابعوا معنا.

منصة الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية عن تفعيل رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور، للتيح الفرصة لكل المواطنين والمواطنات السعوديات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وأيضا سيتم العمل بواسطة المنصة القديمة ابتداء من هذه الفترة إلى غاية تاريخ 22 مايو 2022 القادم ، إلى أن تعتمد المنصة الجديدة رسميا لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد أو القديم الذي تم العمل به من قبل.

علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن منصة الضمان الاجتماعي المطور تسعى إلى توفير كل الخدمات الضرورية لكل المستخدمين المستحقين. وقد وضعت الخدمة الإلكترونية تماشيا مع التطور الحاصل في المملكة، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومن أجل إتاحة الفرصة للأسر محدودة وضعيفة الدخل لمواكبة التطور الاقتصادي الضخم في السعودية لدحض الفقر وغلاء المعيشة.

علاوة على ذلك، فقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير النظام الجديد من أجل أن تضمن وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها من المواطنين السعوديين وضمان الحفاظ على الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج لكل من قام بعملية تسجيل الضمان الاجتماعي، كما يعمل على إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل ملائمة للمستفيدين من معاش الضمان الجديد.

شروط التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة مجموعة من الشروط الهامة التي ينبغي توفرها في كل متقدم للتسجيل عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور، أهم شرط والأكثر أهمية هو أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، ولا يقبل ممن هم من جنسية أخرى أي طلبات، ويستثنى من هذا الشرط زوجة السعودي وزوج السعودية، ومن لها يتامى سعوديين، والمطلقات والمعاقين.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط يجب أن يكون مقيما بصفة دائمة في المملكة العربية السعودية. وأن يقل دخله عن الحد الأدنى المحتسب من طرف الوزارة المعنية، كما أنه من الضروري انطباق كل المعايير التي وضعها البرنامج فيما يخص أملاك الأسرة، كما أن المتقدم ملزم بالتقيد بكافة متطلبات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يتحقق من توافر كل شروط الأهلية فيه.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة الضمان الاجتماعي المطور لكل راغب في تسجيل الضمان الاجتماعي. وذلك بغية الانتفاع من الدعم الحكومي الذي تقدمه المملكة. ولا شك في أن الطريقة الإلكترونية قد سهلت عليه الكثير من الأمور واختصرت عليه طريقة التقديم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سنذكرها لكم فيما يلي:

أولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الدعم والحماية الاجتماعية

ثانيا: الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية من الواجهة الرئيسية.

ثالثا: اختيار الخدمات الإلكترونية الخاصة ببرنامج التنمية الاجتماعية.

يسجل المواطن لدخوله إلى البوابة أو يقوم بإنشاء جديد.

يختار الخدمات الالكترونية ثم معاش الضمان الاجتماعي.

بعد مراجعة التفاصيل كاملة يضغط على أيقونة التقديم، ثم يختار مكتب الضمان المناسب له.

يعبئ بيانات التابعين له في الضمان وينقر “متابعة”، مع ضرورة إدراج المستندات المطلوبة.

يقرأ كافة الشروط والأحكام ويضغط على زر الموافقة، ثم يقوم بتقديم الطلب.

إلى هنا نصل إلى خاتمة المقال الذي يهم كل المواطنين السعوديين الراغبين في الضمان الاجتماعي المطور تسجيل. وهو منصة الضمان الاجتماعي المطور، كما وضحنا لكم طريقة التسجيل في نقاط مختصرة، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.