نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا سيراتو 2022 بدون مقدم بـ500 ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كيا سيراتو 2022 واحدة من السيارات المثالية داخل المدن بالرغم من صغر حجمها إلا أنها بها العديد من المزايا الكبيرة خاصة المساحات الداخلية الرحبة ما يجعها مريحة في السفر وتوفر تجربة مميزة من القيادة فضلا عن أنها تتضمن مزايا السيارات الكورية ومن أهمها الكفاءة في استهلاك الوقود وتوفر قطع الغيار في العديد من المناطق وكذلك أسعار قطع الغيار تعتبر معقولة مقارنة مع غيرها من السيارات.

مواصفات كيا سيراتو 2022

بغض النظر عن لوحة القيادة الأنيقة التي تجمع أدوات التحكم والترفيه إلا أنها توفر مساحة فسيحة ومريحة في نفس الوقت فضلا عن المواصفات المتعلقة بالمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان مع ناقل حركة اوتوماتيكي مزود ب16 صماما وبقوة عزم قصوى تصل إلى 158 نيوتن في المتر.

كما تم تزويد السيارة بنظام تثبيت السرعة وفتحات للتكييف في صف المقاعد الثاني مع إمكانية التعديل اليدوي لمقعد السائق وشاشة معلومات ومدخل MP3 إضافي وخاصية البلوتوث مع واجهة بيانية USB النظام الصوتي ووسائد هوائية مع فرامل ABS ونظام EBB مع مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

سعر سيراتو 2022

يبدأ سعر سيراتو 2022 في السعودية عند 61 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة بنسبة 15% ويصل سعر سيراتو شامل الضريبة إلى حوالي 70 ألف ريال تقريبا بحسب سعر وكيل كيا في السعودية وهو أقل من السعر الذي تم عرض السيارة به نهاية 2021.

تقسيط سيراتو 2022 في السعودية

يمكن الحصول على العديد من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية ومقارنتها لمعرفة أيهم أنسب بالنسبة للمشتري لكن يمكن القول بشكل عام إن تقسيط سيراتو قد يخضع للعوامل التالية: