نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور ورياض الأطفال رابط وخطوات التسجيل في روضة الأطفال عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور ورياض الأطفال رابط وخطوات التسجيل في روضة الأطفال عبر نظام نور. حيث أن رابط التسجيل في الروضة عن طريق نظام نور هو خدمة متميزة وجديدة قامت بإطلاقها وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية حيث قامت الوزارة بالإعلان عن التسجيل في الروضة عن طريق نظام نور سوف يبدأ منذ يوم السابع من ابريل ١٤٤٢-١٤٤٣ هجريا. كما قامت بحث أولياء الأمور على سرعة تسجيل أطفالهم عن طريق الرابط الخاص بنظام نور. ولهذا سوف نقوم اليوم بشرح طريقة التسجيل والرابط الخاص بالتقديم.

نظام نور ورياض الأطفال

قامت وزارة التعليم بالسعودية بإطلاق خدمة جديدة زيادة على الخدمات التى يقدمها نظام نور. حيث يستطيع ولى الأمر الدخول عن طريق الرابط الرسمي لنظام نور والتسجيل من خلال رقم الهوية. وتم تقسيم التسجيل بالروضة إلي ثلاث مستويات تبعا لعمر الطفل كما يلي:

المستوى الاول: وفيه يكون الأطفال المواليد في الفترة ما بين محرم عام ١٤٣٩ ومحرم عام ١٤٤٠

والمستوي الثاني: وفيه تكون الأطفال المواليد ما بين محرم عام ١٤٣٨ و محرم عان ١٤٣٩، حيث يكون الطفل قد أكمل الأربع سنوات.

والمستوى الثالث: وفيه تكون الأطفال المواليد ما بين محرم عام ١٤٣٧ و محرم عام ١٤٣٨، حيث يكون الطفل قد أكمل الخمس أعوام.

وقد أعلنت وزارة التعليم أن التسجيل سوف يكون من صباح يوم الأربعاء الموافق ٢٥/٨/١٤٤٢ والموافق السابع من ابريل ٢٠٢١. كما يمكنك معرفة تسجيل أول ابتدائي 1443 عن طريق نظام نور بالمرحلة الثالثة

خطوات تسجيل الروضة عبر نظام نور ١٤٤٢- ١٤٤٣

ويبحث العديد من أولياء الأمور كل من لديع أطفال في عمر الروضة عن كيفية التسجيل في نظام نور. فهناك خطوات بسيطة تستطيع من خلال التسجيل بشكل إلكتروني في نظام نور كما يلي :

أولا القيام بتسجيل الدخول بموقع نظام نور الرسمي .

ويجب أن يكون التسجيل من خلال حساب ولي الأمر السابق الذى تم التسجيل به أبناءه سابقا.

وفي حالة عدم وجود حساب لولي الأمر يمكنه انشاء واحد جديد.

يجب الفيام بادخال رقم هوية لولى الأمر في المكان المخصص لها.

وفي حالة وجود أبناء يرتبطون بولي الأمر فيجب أن يتم كتابة رقم هوية أحد من الأبناء.

ثم القيام بالتأكد من رقم الهوية.

ثم كتابة رقم الهاتف بطريقة صحيحة.

وبعدها تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيح.

وأخيرا يظهر لك جدول به تسجيل الأبناء وأيضا حالة الطلب إذا كانت مرفوض أوم مقبول او تحت المراجعة.

المراحل العمرية للتسجيل في رياض الأطفال

حيث قامت وزارة التعليم العام داخل المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الأعمار التي يتم قبولها في مرحلة رياض الأطفال. كما قامت وزارة التعليم العام بالمملكة بتوضيح إنه سوف يكون بإمكان ولي الأمر التقديم لأطفاله من عمر الثلاث سنوات إلي الست سنوات في روضة الأطفال. كما إنه سوف يتم التقديم للأطفال في الثلاث مستويات كلاً حسب تاريخ ميلاده.

نظام نور ورياض الأطفال وشروط تسجيل الطلاب في رياض الأطفال

حيث قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن أهم الشروط المطلوبة للقيام بتسجيل الطلاب في رياض الأطفال. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي: