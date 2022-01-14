نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول رابط نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443 موعد الصرف خلال أيام التسجيل عبر sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443، من أهم الموضوعات التي تطرح نفسها على الساحة خلال الساعات الأخيرة، خاصةً بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تفعيل التسجيل على النظام الجديد، وذلك بدايةً من يوم السبت الموافق 20/11/2021 حتي يتمكن مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي من الحصول على المعاش المقرر شهرياً، حيث يستطيع مواطني ومواطنات المملكة التسجيل عبر موقع وزارة الموارد البشرية أو منصة الضمان الاجتماعي، حتي تاريخ الغلق للمنصة الحالية والمقرر في 23 مايو 2022، وهي نفس الفترة التي سيتم خلالها نقل المستحقين تدريجياً ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق حسب النظام الجديد، والتي يتم مراجعتها لإعلان نتائج أهلية الضمان المطور قبل الصرف، ويتساءل الكثيرين من المستفيدين عن الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل وخطوات الدخول عليه، وحرصاً منا على توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية، نضع بين أيديكم الموقع الذي سيتم من خلاله التسجيل.

رابط التسجيل على موقع الحماية الاجتماعية

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “hrsd.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على منصة “sbis.hrsd.gov.sa“.

كتابة بيانات المستفيد كاملة.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تلقي عدد من المتقدين الجُدد على نظام الضمان الاجتماعي المطور رسائل بالأهلية.

هذا وسيكون موعد صرف الضمان المطور 1443 خلال الأسبوع القادم.

وذلك تأكيداً لما أعلنته الوزارة عند انطلاق النظام الجديد بأن الصرف سيبدأ خلال شهر يناير 2022.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت المملكة العربية السعودية عن صدور نظام جديد للضمان الاجتماعي المطور 1443، وذلك بتاريخ 2 ربيع الآخر 1443 لتحقيق الاستقرار والتنمية في ظل خطة المملكة للتطوير 2030، حيث تهتم الدولة بتوفير أهم متطلبات الحياة الكريمة للمواطن السعودي ورفع مستوي المعيشة من خلال عدة تدابير ووسائل، تهدف لحصول المستحقين على مستحقاتهم المالية وصرف راتب الضمان الاجتماعي حسب الشروط الواجب توافرها في النظام الجديد.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الاجتماعي الجديد

الرجال والنساء السعوديين ممن بلغ عمرهم 60 عاماً فأكثر.

الآسر التي ليس لها عائل.

المرآة المتزوجة التي لا يوجد لها عائل.

المطلقات والأرامل والتي هجرها زوجها.

الأيتام.

الأبناء الغير معلوم آبائهم.

شروط الاستحقاق

يكون المتقدم على معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية. أن يقيم على الأراضي السعودية إقامة دائمة. ألا يبلغ دخل المتقدم قيمة أعلى من الحد الأدنى لمعاش الضمان. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات الاستحقاق.

الحالات المستثناة من شرط الجنسية للاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي

زوجة السعودي وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، بشرط إقامتها مع أبنائها داخل المملكة مع وجود إقامة سارية المفعول. أبناء الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، على أن تكون إقامتهم دائمة بالمملكة وإقامة سارية المفعول، مع وجود وثيقة إثبات زواج المرأة. الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام، على أن تكون بطاقة التنقل سارية المفعول.

متي يتم البت في طلبات التسجيل للحصول على معاش الضمان، تساءل عنه العديد من الراغبين في التقدم على نظام الضمان الاجتماعي المطور، وبالفعل أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه سيتم فحص الاستحقاق للمتقدمين الجُدد خلال شهر ديسمبر 2021، على أن يكون أول معاش للنظام الجديد في يناير 2022.