رابط الاستعلام عن العوايد السنوية 1443 من وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية

مع اقتراب موعد صرف العوايد السنوية 1443 ، بالمملكة العربية السعودية والتي ينتظرها المواطنون بالمملكة على الدوام. فهي من أهم العوائد التي يحصل عليها الموظف السعودي بالمملكة سواء كان تابع لوظيفة مدنية أو وظيفة عسكرية.وفكرة العوائد السنوية في الأساس تعتمد على زيادة سنوية في الراتب يحصل عليها الموظف. في بداية السنة المالية الجديدة مع راتب شهر يناير الجديد من كل عام.ويتم حساب الزيادة السنوية الجديدة على الراتب بحسب سلم رواتب الموظفين بالمملكة العربية السعودية. سواء سلم الرواتب للموظفين المدنيين بالمملكة أو سلم الرواتب الخاص بالموظفين العسكريين بالمملكة. بحسب رتبة العسكري بالنظام.ومع التحديثات المستمرة بالنظام السعودي أصبح الآن معرفة قيمة العوائد الخاصة بكل موظف، يتم بشكل إلكتروني مبسط من خلال وزارة المالية السعودية.

خطوات الاستعلام عن العوايد السنوية 1443

يتم الاستعلام عن العوائد السنوية بالمملكة العربية السعودية. من خلال المنصة الوطنية الموحدة . وهو موقع تابع لوزارة المالية السعودية .لتمكين كافة الموظفين بالقطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية من الاستعلام عن عوايدهم بمنتهى السهولة واليسر.ومن خلال تطبيق الخطوات التالية يمكنك الاستعلام عن العوائد عن طريق خطوات بسيطة كالتالي.

الدخول على موقع وزارة المالية المخصص للاستعلام وهو المنصة الوطنية الموحدة الدخول على الخدمات الإلكترونية اختار خدمة الأفراد أدخل على كلمة استعلام عن العوائد أدخل البيانات الخاصة بك كما هو مطلوب اضغط على كلمة بحث

متي تنزل العلاوة السنوية السعودية 1443

بعد تحديث القوانين ، أصبحت العلاوة تنزل للموظفين المدنيين والعسكريين في بداية السنة المالية الجديدة. والتي تأتي في شهر يناير بالتطبيق على النظام الميلادي في العمل.ويتم الحصول على العلاوة الجديدة وتطبيقها مع راتب العام الجديد أي مع راتب شهر يناير، لذا يتم الحصول على العلاوة السنوية الجديدة في نهاية شهر يناير مع الراتب الشهري. وتصدر العلاوة في يوم الخميس الموافق 1443/06/24 هجريا الموافق 2022/01/27 ميلاديا.

الاستعلام عن العلاوة السنوية 1443 الجديدة بنظام فارس

يمكن الآن لكافة المعلمين التعرف على موعد العلاوة السنوية الجديدة للعام 1443 .من خلال نظام فارس برقم الهوية الوطني فقط ،وذلك بخطوات بسيطة للغاية وهي كالتالي: