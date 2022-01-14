نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام ساهر للمرور 1443 كيفية معرفة أماكن مخالفات ساهر برقم الهوية عبر المنصة الوطنية الموحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام ساهر والذي يتوالى البحث عنه دائمًا وبصفة مستمرة من كل الموجودين داخل المملكة العربية السعودية من أجل معرفة المخالفات المرورية وتكلفة الغرامات المقررة عنها، والهدف الأساسي وراء نظام ساهر هو التقليل من كافة المخالفات المرورية على الطريق وكذلك السعي وراء تقليل معدل الحوادث وهذا يتم عن طريق كاكيرات مراقبة متناثرة على كافة الطرق لمراقبة كل المركبات من أجل معرفة من يسوء استخدام السرعه والطريق وفرض الغرامات وتوقيع العقوبات عليه.

الطريقة المتبعة من أجل معرفة الأماكن الخاصة بمخالفات نظام ساهر.

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية السعودي. يتم تسجيل الدخول عن طريق تسجيل اسم المستخدم وكذلك رقم المرور. كتابة كل المطلوب من بيانات ومعلومات عبر الموقع والتأكد من صحة كافة المعلومات المقدمة. النقر على خيار استعلام عن المخالفات المرورية. عبر الموقع تظهر صفحة مدرج بها كل المخالفات ومكان كل مخالفة وتكلفة الغرامة المطلوب دفعها. يتم تكملة كل المعلومات لاستكمال كافة الخطوات. تظهر صفحة يوجد بها كل مايخص المخالفة من تفاصيل. تظهر خريطة حتى يتم توضيح المخالفات الخاصة بالسرعة.

الاطلاع على كافة مخالفات ساهر من الجوال.

التواصل على الرقم التابع للمخالفات وهو 989.

يقوم المستخدم بالنقر على رقم واحد حتى يتم التعامل عن طريق اللغة العربية.

ينتقل المستخدم للتعامل مع خدمة العملاء ويقوم بعمل كل الخطوات المطلوبة منه.

يقوم المستخدم بالنقر على رقم واحد من أجل معرفة كل شئ يخص المخالفة المرورية.

من خلال الهاتف الخاص بالمستخدم يتم تلفي رساله من خلالها يكون بها رقم المخالفة.

كما يمكن التواصل لمعرفة كل شئ يخص المخالفات على نظام ساهر من خلا الرقم التالي 00966114419688، ويشترط في حال وجود أي مخالفها القيام بسدادها على الفور قبل أن تعدي المخالفة شهر.

المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية

قسمت القوانين المنظمة لمخالفات المرور على الطرق في المملكة العربية السعودية الغرامات والمخالفات إلى أكثر من فئة تحتوي كل فئة على مجموعة مختلفة من الشروط والأحكام والرسوم المالية ، وفي ضوء هذه الفئات قيمة الغرامة على المخالفة. يتم تحديده بدقة وشفافية مطلقة.

مخالفات نظام ساهر

هذا وقد جاءت المخالفات الخاصة بنظام ساهر الالكترونى على النحو الموضح أدنا :-

قطع إشارة المرور.

عدم الالتزام بحدود السرعة المحدد على الطريق.

التحدث على الهاتف الخلوي أثناء القيادة.

عبور خط المشاة.

القيادة فى الاتجاه المعاكس دون إجراء عملية الإشارة.

قيادة المركبات بخلاف تلك المحددة ولا تلبي هذه المتطلبات.

ما هي مخالفات ساهر الجديدة 1443

بدأت الإدارة العامة للمرور في المملكة في إدخال تعديلات جديدة على نظام ساهر ونشرت قائمة المخلفات التي تم اعتمادها في أغسطس الماضي ، حيث تضمنت القائمة الجديدة للمخالفات المرورية 21 مخالفة في جداول المخالفات (5-6-7) ، بالإضافة إلى تكلفة المخالفة لعدم التبليغ.في الحوادث أو مساعدة الضحايا تصل إلى 10000 ريال والسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.