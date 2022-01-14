قسط 300 ألف بدون كفيل علي دفعات ميسرة ومجدولة علي أطول مدة سداد وبشروط ميسرة

قسط 300 ألف بدون كفيل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كما يوفر هذا العرض التمويلي الفرصة للعميل لتقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وبما يتلاءم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى للعميل داخل المملكة العربية السعودية.

قسط 300 ألف بدون كفيل علي دفعات ميسرة ومجدولة

عرض ال300 ألف بدون كفيل وبالتقسيط الميسر ، أحد العروض التمويلية الميسرة والمتميزة التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل الفرصة للمواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً الاستفادة من هذا العرض التمويلي ، كما تقدم شركة اليسر للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي تقسيط مبلغ التمويل الشخصي ، علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية.

مزايا قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. توفر شركة اليسر من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. يتميز التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر بهامش ربح تنافسي. توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتيح للعميل إمكانية تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات. المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأسهل الشروط والمتطلبات. يمكن الاستفادة من قرض شركة اليسر لقطاع الأفراد بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل