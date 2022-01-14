خطوات التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني

يعد بنك التنمية الاجتماعية من أهم وأقوى البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي يوفر لك عدة تمويلات متنوعة، منها التمويل الاجتماعي، وتمويل العمل الحر، وتمويل الأسر المنتجة، وهناك المنتجات للأفراد وللأعمال ومنتجات بلغة الإشارة ومنتجات القطاع الثالث، وأيضاً تمويل للخريجين الجدد، فيوفر لك كل ما تحتاج إليه، حيث أن بنك التسليف سابقا وحاليا معروف باسم بنك التنمية الاجتماعية، يوفر لك كل ما تحتاج إليه ويعطيك التمويل المناسب لك، فقط قم بالتسجيل لترى ما التمويل المناسب لك وتقم باختيارك الصحيح وتحصل على قرض لفترة سداد تصل حتى 60 شهرا، حيث أن البنك يقدم فترة سداد واحدة لجميع التمويلات الشخصية للمنتجات الاجتماعية وبدون فوائد ويوجد منها بدون رسوم أيضاً.

تمويلات بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي للموظفين والمتقاعدين والعاطلين أيضاً، قرض للمتقاعدين بأقل راتب، حيث أن الهدف من التمويل هو توفير معيشة اجتماعية متساوية في ظل التوسعات داخل المملكة، والاهتمام بالمطلقات والأرامل التي ليس لها معيل، حيث يوفر لها تمويل كنف وأيضاً تمويل آهل، وهناك تمويل الزواج لجميع المقبلين على الزواج بشرط أن يكون الزواج للمرة الأولى ويجب تقديم عقد النكاح وأن يكون لا يتخطى مدة السنتان الهجري، وتمويل الأسرة وتمويل الترميم، وهناك أيضاً تمويل لمن هو بدون وظيفة ويحلم أن يكون له عمل خاص به وحساب بنكي.

التسجيل في بنك التسليف

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية وبعد ذلك قم بالتسجيل الجديد وسوف يتم تحويلك إلى صفحة أخرى قم بها بملء البيانات المطلوبة من الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال والرقم السري الجديد الذي سوف تقم بالدخول به في كل مره، وسوف يتم مطابقة بياناتك وعند التأكد من أهليتك سوف يتم الموافقة على طلبك التسجيل في بنك التنمية الاجتماعية، و منها ستتمكن من الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التسليف واختيار التمويل المناسب لك واختيار القسط الشهري والذي يبدأ من 300 ريال بحد أقصى ألف ريال، ويتم ذلك لتوفير الاختيار الأصلح للعميل، وفترة السداد المناسبة لك وفق بعض الشروط لكل تمويل، وعند استيفائك لها سوف تحصل على التمويل في أسرع وقت وبسهولة تامة.