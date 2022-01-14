نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في وظائف شركة الاتصالات السعودية STC إلكترونيًا 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة الاتصالات السعودية stc من الموضوعات التي تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حيث أعلنت شركة stc عن توافر وظائف (إدارية، هندسية) شاغرة للجنسين من حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، كما يحصل الموظفين على رواتب تنافسية بجانب عدد من المميزات الهامة كبدل السكن والنقل، بالإضافة إلى علاوة أداء سنوية وتأمين طبي للموظف وعائلته، مما دفع الكثير من المواطنين حديثي التخرج إلى معرفة التخصصات المطلوبة وشروط التقديم بها وكذلك كيفية التقديم في وظائف شركة الاتصالات السعودية 2022 وهذا ما سنقوم بتوضيحه فيما يلي بالتفصيل.

شروط وظائف شركة الاتصالات السعودية 2022

أعلنت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن حاجتها لموظفين جدد من حملة البكالوريوس أو أعلى للعمل في وظائف شركة الاتصالات السعودية الفارغة بالفرع الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، كما بينت عن ضرورة توافر عدة شروط في المواطنين المتقدمين ليتمكنوا من الالتحاق بالوظائف بنجاح ومن هذه الشروط الآتي:

الشرط الأساسي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدمين من حملة البكالوريوس فما أعلى.

ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

يشترط توافر سنوات خبرة في المجالات والتخصصات المطلوبة بحد أقصى 6 سنوات.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة للتوظيف

تتمثل الوظائف الشاغرة في الشركة في المسميات التالية:

كبير محللي استخراج البيانات والمعلومات (Senior Data Mining Analyst).

مدير شعبة تصميم النظام الرئيسي ونظام الرسائل بالشركة (Core & Messaging Systems Design Section Manager).

مدير إدارة المخاطر (Risk Management Director).

وذلك للعمل في التخصصات الآتية:

(إدارة الأعمال – الاقتصاد – نظم المعلومات الإدارية – علوم البيانات – هندسة الإلكترونيات – هندسة الاتصالات اللاسلكية – إدارة المخاطر)

كما يمكن التعرف على طريقة الاكتتاب في شركة الاتصالات السعودية ويسر.

التقديم في وظائف شركة الاتصالات 1443

تتمثل طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة السابق ذكرها في النقاط التالية:

في البداية يقوم المواطن بفتح رابط حساب الشركة عبر بوابة لينكدان.

بعد ذلك يقوم بالاطلاع على الوظائف الشاغرة والشروط الخاصة بكل وظيفة.

ثم يقوم باختيار الوظيفة المناسبة ومن ثم الضغط على أيقونة “التقديم عبر الموقع الإلكتروني للشركة”.

سيتم الانتقال إلى الرابط الخاص بالشركة قم بتسجيل البيانات المطلوبة ومن ثم قم برفع المستندات المطلوبة.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تقديم“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول شروط وطريقة التسجيل في وظائف شركة الاتصالات السعودية 2022.