نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج دعم التوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بين صندوق تنمية الموارد البشرية شروط التسجيل في برنامج دعم التوظيف لعام 1443 هجرية وذلك لدعم البرنامج لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية والباحثين عن العمل ويقوم البرنامج بتحمل بعض من النسبة من اجر العامل بالقطاع الخاص ويمكن التسجيل في هذا البرنامج باتباع بض الخطوات وهي.

برنامج دعم التوظيف

يعد برنامج دعم التوظيف من اهم البرامج المقدمة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية حيث يقدم الدعم للمواطنين في المملكة والباحثين عن عمل ويعد ذلك بعد تحمل الصندوق نسبة من أجور العمال والموظفين بعد العمل ويشمل الدعم من البرنامج جميع الوظائف الخاصة والتي تعمل بدوام كامل وتوفير الدعم لتوفر بعض الوظائف في بعض المدن في المملكة العربية السعودية ويقدم البرنامج أيضا توفير الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم جميع المنشآت الصغيرة.

كما يمكن للشباب من التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل أو حافز صعوبة البحث عن عمل للمرة الثانية.

شروط التسجيل في برنامج دعم التوظيف لعام 1443

وفر الموقع ألإلكتروني طاقات للعمل توفير الشروط والأحكام لمن له الحق في الحصول على الدعم بهدف دعم التوظيف وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين.

يجب ألا يكون المتقدم طالبا في الدراسة وذللك لبيانات وزارة التربية والتعليم السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

ثم يجب عدم تجاوز المدة القانونية للدعم وهي عامان وذلك في برامج دعم التوظيف.

يعتبر البرنامج غير مخصص للموظفين في الحكومة والمتقاعدين وأصحاب الأعمال.

يجب على المتقدم أن يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية السعودية ونفس المنشأة.

لابد أن يكون المتقدم مسجل في الموقع الإلكتروني في برنامج دعم التوظيف في طاقات.

كما يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الذي يحصل عليه المستحق 3200 ريال سعودي والحد الأقصى 15000 ريال سعودي.

يجب على المتقدم أن يكون مسجلا في أي منشأة في التأمينات الاجتماعية عند تقديم الطلب.

كما انه يقوم البرنامج باستكمال الدعم السابق في اي برامج سابقة للذين لم يتموا مدة عامان ولم يتجاوز 3 مرات للدعم.

كما يستطيع عدد من المواطنين السعوديين المسجلون في برامج عديدة الاستفادة من البرنامج.

طريقة تسجيل في برنامج دعم التوظيف

ولكي تتعرف على كيفية استحقاق الدعم يمكن التسجيل في البرنامج عن طريق بعض الخطوات:

يجب الذهاب مباشرة إلى طاقات.

يجب تسجيل الدخول على حساب المستخدم.

ثم الانتقال إلى طلب الدعم.

النقر على إنشاء طلب الدعم.

يجب على المتقدم تعبئة جميع بياناته الشخصية المطلوبة منه في نموذج الطلب.

ثم إضافة العاملين الموجودون في المنشأة.

يجب التأكد من صحة جميع البيانات.

ثم القيام بإرسال الطلب وحفظة.

بعد ذلك يتم فحص الطلب من قبل السادة المسئولين.

ما هي متطلبات التسجيل في برنامج دعم التوظيف

يجب توافر هذه الطلبات في المنشأة التي تريد التسجيل في برنامج دعم التوظيف وهي كالتالي:

يجب امتلاك حساب في وزارة تنمية الموارد في المملكة العربية السعودية.

ثم التسجيل على بوابة طاقات.

يجب الموافقة على أحكام وشروط البرنامج.

ثم يتم تحديد اسم المصرف وإرسال الرقم الخاص.

بوابة طاقات تسجيل الدخول

يجب التسجيل في بوابة طاقات للعمل عن طريق بعض الخطوات وهي:

يجب الذهاب إلى بوابة طاقات للعمل مباشرة.

النقر على الدخول في القائمة.

ثم كتابة اسم المستخدم.

ثم كتابة كلمة المرور.

النقر على الدخول.

وبعد ذلك يكون قد تم تسجيل الدخول للمستخدم على تقديم الطلب للحصول على الدعم.

من هم المستفيدون من برنامج دعم التوظيف

قدمت تنمية الموارد البشرية المستنفدون من الدعم.

التوظيف لذوي الاحتياجات الخاصة.

الذي تم توظيفه حديثا.

بعض الأماكن القليلة بها فرص العمل.

هل يؤثر برنامج دعم التوظيف على أي دعم آخر

قدمت بوابة طاقات للعمل لبرنامج دعم التوظيف بانه لا يؤثر على أي برامج دعم كما أن للصندوق الحق في تعليق الدعم إذا وجد صدور دعم آخر لكي يستفيد عدد كبير من المواطنين السعوديين.

رابط تقديم على برنامج دعم التوظيف

لكي يتم التقديم على دعم التوظيف من الصندوق الانتقال إلى الرابط التالي taqat.sa وبعد ذلك يكون تم الدخول على ألبوابة ألإلكترونيه طاقات للعمل واتباع الخطوات في الأعلى ولا يتم التسجيل إلا إذا كان هناك حساب على البوابة آلإلكترونية طاقات للعمل.