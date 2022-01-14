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عمر شويل - جدة تعتبر طريقة التسجيل في منصة صحه 1443 للخدمات الصحية 1443 والتي أطلقتها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وذلك للانضمام إلى المنصة الإلكترونية وذلك للتسهيل على المواطن السعودي والمقيمين على ارض المملكة من الحصول على الخدمات الصحية إلكترونيا من خلال هذه المنصة ويمكنك التسجيل ولنشاء حساب على هذه المنصة الإلكترونية.

ماهي منصة صحه

تعتبر منصة صحة الإلكترونية التابعة لوزارة الصحة السعودية والتي تم إنشاءها لخدمة المواطنين والمقيمين وتقديم الرعاية الصحية لهم وقد تم إنشاءها بناءا على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وذلك بناءا على توجيهات الحكومة السعودية وتوحيد جميع الخدمات الصحية لجميع السعوديين والمقيمين على أراضيها وتقدم منصة صحة الخدمات بسهولة وسرعة عاليه وتوفير البيانات اللازمة وجميع المعلومات بدقة.

طريقة التسجيل في منصة صحه 1443

بين الموقع الرسمي طريقة التسجيل في منصة صحة وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع للمنصة مباشرة.

النقر على حساب جديد.

ثم تعبئة وملئ الحساب.

ثم قراءة الشروط.

النقر على أنا لست برنامج روبوت.

النقر على مفتاح إنشاء الحساب وذلك بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة.

ويكون بذلك قد تم إنشاء الحساب على منصة صحه الإلكترونية.

طريقة تفعيل حساب منصة صحة 1443

لكي يتم إنشاء حساب في منصة صحه 1443 باتباع بعض الخطوات وهي كالتالي:

الدخول إلى الموقع لمنصة صحه.

النقر على مفتاح تسجيل الدخول.

النقر لتفعيل الحساب.

ثم كتابة رقم الهوية أو الإقامة.

كتابة رقم الجوال الخاص.

ثم خيار الشروط والإقرار والخصوصية.

النقر على مفتاح تحقق.

ثم كتابة رمز التحقق الموجود على الجوال.

النقر على مفتاح تأكيد.

كتابة كلمة المرور.

ويكون بذلك قد تم تفعيل الحساب على منصة صحه والدخول عليها.

الدخول إلى منصة صحة تسجيل الدخول

يمكن إنشاء حساب على المنصة وتفعيلة وتسجيل الدخول باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية.

النقر على مفتاح تسجيل الدخول.

ادخل رقم الهوية.

إدخال كلمة المرور.

النقر على مفتاح تسجيل الدخول.

ويكون بذلك قد تم تسجيل الدخول وأضافه منشأه المستخدم.

شروط الحصول على الإحارة المرضية

حددت حكومة المملكة بعض الشروط لحصول المواطن السعودي على إجازة مرضية وهي كالتالي:

حسب قانون العمل في المملكة العربية السعودية للعاملين في القطاع العام والخاص الحق في الحصول على إجازة مرضيه لمدة 120 يوما.

حصول العامل على اجر كامل بالنسبة ل30 يوما الأولي من الإجازة المرضية.

حصول العامل على نسبة 75% من الراتب بالنسبة ل60 يوما التالية.

لا يستحق العامل الراتب في 30 يوما الأخيرة.

كما ينص القانون على انه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل أثناء الإجازة المرضية.

يحق للعاملين في المملكة أن يصل ألأجازه المرضية بالإجازة السنوية مباشرة.

يحق للعامل الحصول على راتب شهرين في حالة الإصابة بعجز مؤقت.

ليس من حق العامل تعويض أيام الإجازة الأسبوعية التي تنقضي خلال فترة الإجارة المرضية.

وبذلك يكون قد تمكنت من معرفة طريقة التسجيل في منصة صحه 1443 لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بسهولة.