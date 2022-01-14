نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على منصة مدرستى وكيفية التسجيل داخل المنصة فى المملكة العربية السعودية في المقال التالي
نتحدث اليوم عن منصة مدرستى والتى تقدم العديد من الخدمات لدى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، فتقدم منصة مدرستى خاصية التعلم عن بعد من خلالها يمكن لأبنائنا الطلاب التسجيل فيها ، وتتيح أيضا لجميع اولياء الامور أن يقوموا بمتابعة ابنائهم الكرام من خلال الحساب الخاص بهم بحيث يكون لكل طالب حساب على منصة مدرستى ، فجميع أولياء الامور يتابعون اولادهم ايا كان فى واجباتهم أو النتائج الخاصة بالاختبارات ، أما بالنسبة للكادر التعليمى فيجب على طالب التسجيل من خلال تطبيق توكلنا الموقع الخاص بة او عبر التطبيق الإلكتروني حتى يستفيد بكل ما تقدمه المنصة من خدمات من اجل الطلاب .
كيفية التسجيل داخل منصة مدرستى
تتيح منصة مدرستى لجميع الطلاب الدخول عليها والتسجيل فيها وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية :
- اولا : على الطلاب التوجه الى التطبيق الخاص بتوكلنا .
- ثانيا : قم بتسجيل الدخول الى منصة مدرستى بادخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بك .
- ثالثا : من خلال الصفحة الرئيسية قم بالضغط على كلمة حسابى .
- رابعا : عليك القيام بالضغط على البيانات الخاصة بمنصة مدرستى .
- خامسا : عليك اختيار اسم المستخدم وكتابة رقم الهاتف الخاص بك .
- سادسا : اضغط على كلمة ارسال وذلك ليصل اليك الرقم السري المؤقت عن طريق رسالة نصية تصل إليك .
- سابعا : عند الانتهاء من أحد الخطوات عليك الدخول الى موقع الخاص بمنصة مدرستى .
- ثامنا : عليك الضغط على كلمة تسجيل الدخول لجميع الطلاب وايضا الكادر التعليمى .
- تاسعا : عليك إدخال كلمة السر التى أرسلت إليك عن طريق تطبيق توكلنا .
- عاشرا : قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول .
عن طريق الخطوات التى قمنا بذكرها الى كل متابعينا الكرام يمكنك الدخول الى منصة مدرستى وايضا يمكنك الحضور فى كافة الحصص من خلال الموعد التى تحددة المنصة ، والمعلم المشرف على الطلاب علية تسجيل كل من حضر أو غاب من الطلاب على منصة مدرستى لانها تعد بمثابة مدرسة ، واضطر المعلمين أن يلجأوا الى هذا النظام نظرا للظروف التى تعرضت اليها البلاد وانتشار فيروس كورونا اللعين الذى خاف منة العالم باجمعه وادى الى عدم حضور الطلاب فى المدارس.
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