تعرف على منصة مدرستى وكيفية التسجيل داخل المنصة فى المملكة العربية السعودية

نتحدث اليوم عن منصة مدرستى والتى تقدم العديد من الخدمات لدى المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، فتقدم منصة مدرستى خاصية التعلم عن بعد من خلالها يمكن لأبنائنا الطلاب التسجيل فيها ، وتتيح أيضا لجميع اولياء الامور أن يقوموا بمتابعة ابنائهم الكرام من خلال الحساب الخاص بهم بحيث يكون لكل طالب حساب على منصة مدرستى ، فجميع أولياء الامور يتابعون اولادهم ايا كان فى واجباتهم أو النتائج الخاصة بالاختبارات ، أما بالنسبة للكادر التعليمى فيجب على طالب التسجيل من خلال تطبيق توكلنا الموقع الخاص بة او عبر التطبيق الإلكتروني حتى يستفيد بكل ما تقدمه المنصة من خدمات من اجل الطلاب .

كيفية التسجيل داخل منصة مدرستى

تتيح منصة مدرستى لجميع الطلاب الدخول عليها والتسجيل فيها وذلك من خلال اتباع الخطوات الاتية :

اولا : على الطلاب التوجه الى التطبيق الخاص بتوكلنا .

ثانيا : قم بتسجيل الدخول الى منصة مدرستى بادخال اسمك وكلمة المرور الخاصة بك .

ثالثا : من خلال الصفحة الرئيسية قم بالضغط على كلمة حسابى .

رابعا : عليك القيام بالضغط على البيانات الخاصة بمنصة مدرستى .

خامسا : عليك اختيار اسم المستخدم وكتابة رقم الهاتف الخاص بك .

سادسا : اضغط على كلمة ارسال وذلك ليصل اليك الرقم السري المؤقت عن طريق رسالة نصية تصل إليك .

سابعا : عند الانتهاء من أحد الخطوات عليك الدخول الى موقع الخاص بمنصة مدرستى .

ثامنا : عليك الضغط على كلمة تسجيل الدخول لجميع الطلاب وايضا الكادر التعليمى .

تاسعا : عليك إدخال كلمة السر التى أرسلت إليك عن طريق تطبيق توكلنا .

عاشرا : قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول .

عن طريق الخطوات التى قمنا بذكرها الى كل متابعينا الكرام يمكنك الدخول الى منصة مدرستى وايضا يمكنك الحضور فى كافة الحصص من خلال الموعد التى تحددة المنصة ، والمعلم المشرف على الطلاب علية تسجيل كل من حضر أو غاب من الطلاب على منصة مدرستى لانها تعد بمثابة مدرسة ، واضطر المعلمين أن يلجأوا الى هذا النظام نظرا للظروف التى تعرضت اليها البلاد وانتشار فيروس كورونا اللعين الذى خاف منة العالم باجمعه وادى الى عدم حضور الطلاب فى المدارس.