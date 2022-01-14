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عمر شويل - جدة شروط الاستفادة من الإعفاء من المقابل المالي في السعودية ٬يجب استيفاء مجموعة من الشروط لإعفاء المشاريع الصغيرة في المملكة العربية السعودية من التعويض المالي ، وتأتي هذه الخطوة من الجهات المعنية في المملكة لدعم كافة المنشآت التجارية ذات النشاط المحدود ودعم الاقتصاد السعودي وجعله واحدًا. من أقوى الاقتصادات في العالم ، ومدخرات مالية لجميع أصحاب الأعمال ، وقد يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة القوى العاملة للمنشآت ، ويمكنك تقديم إعفاء إلى بنك التنمية الاجتماعية الاجتماعية

شروط الاستفادة من الإعفاء من المقابل المالي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عددًا من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها المنشأة لإعفائها. تتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

وبحسب ما تم الإعلان عنه على حساب خدمة العملاء ، فإن المنشأة الصغيرة التي توظف 9 عمال للعمل بها ولديها عدد أقل من العمال ، بما في ذلك صاحب العمل ، ستُعفى من التعويض المالي.

يجب على صاحب المنشأة أن يسجل اسمه لدى مؤسسة التأمين وأن يتفرغ لعمله. وبناءً عليه ، يُعفى اثنان من الوافدين ، وفي حال وجود عامل سعودي قد يصل حد الإعفاء إلى أربعة وافدين.

ستستفيد المنشأة من هذا القرار الحكومي لمدة تصل إلى خمس سنوات متتالية ، ولكن يجب فتح ملف منشأتك قبل تاريخ 25 من شهر 8 لعام 1440 هـ.

قيمة الدعم لموظفي القطاع الخاص بالسعودية

حيث خصصت السلطات الحكومية السعودية مبلغًا كبيرًا جدًا لدعم الموظفين العاملين في المنشآت التابعة للقطاع الخاص في المملكة ، على أن يتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي منذ الأول من يوليو الماضي ، وتم تخصيص مليار ريال سعودي لهذا الأمر. ، والعاملين الذين لا يستفيدون من برامج الدعم الخاصة سيستفيدون من هذا الدعم. بالتعيين ، ستصل قيمة دعم العامل إلى 3000 ريال شهريًا أو خمسين بالمائة من أجره الشهري لمدة عامين.

شروط الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي ، بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: “ما هي شروط الاستفادة من الإعفاء من المقابل المالي؟”

ورد الحساب الرسمي لرعاية عملاء وزارة الموارد البشرية عبر تويتر: “من أجل الاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من التعويض المالي ، يشترط أن يكون صاحب المنشأة مسجلاً في التأمين و العمل فيها حر بحيث يستثنى 2 وافد “.

وأضاف: “كما يستثنى 4 وافدين في حال كان المالك لديه موظف سعودي”.