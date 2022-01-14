تمويل شخصي من سلفة بدون تحويل الراتب

تمويل شخصي سريع من منصة سلفه السعودية، فقد وفرت منصة سلفه تمويل نقدي سريع فيمكن الحصول عليه أونلاين بمبلغ مالي صغير يبدأ 1000 ريال سعودي حتي 5000 ريال، ويتميز التمويل أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهامش ربح تنافسي، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم جميع التفاصيل الخاصة بتمويل منصة سلفه أونلاين بالمملكة العربية السعودية.

الأحكام التي يجب توافرها للحصول على تمويل منصة سلفه بالمملكة العربية السعودية

تحدد منصة سلفه السعودية مجموعة من الشروط والأحكام ولا بد من توافرها للحصول على تمويل شخصي بموافقة فوريه بقيمه 5000 ريال سعودي، وسوف نوضح لكم اهم الشروط والأحكام.

تشترط منصة سلفه بالمملكة العربية السعودية أن يكون العميل سعودي الجنسية. يجب أن يكون العميل السعودي سنه لا يقل عن 18 عاما، ولا يتغدى سنه عن 60 عاما عند انتهاء فترة سداد التمويل. لا بد أن يكون العميل المتقدم لتمويل سلفه لا يقل الراتب الشهري عن 4000 ريال سعودي حتي يتم الموافقة على التمويل. فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان المواطن المتقدم من موظفي القطاع العام. أما إذا كان المتقدم من موظفي القطاع الخاص فيجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 6 اشهر .

تعرف على مزايا تمويل منصة سلفه أونلاين بقيمه 5000 ريال

تقدم منصة سلفه تمويل شخصي بمبالغ مالية صغيرة، ويستطيع العميل الحصول على التمويل في خلال دقائق قليلة إذا توافرت الشروط والأوراق المطلوبة، والتمويل يبدأ بمبلغ 1000 ريال حتي يصل إلي 5000 ريال سعودي، ويتميز التمويل بمزايا كثيره ورائعه، ومن أهمها.

تمويل منصة سلفه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتميز التمويل بأنه بهامش ربح ضعيف وثابت لا يتغير طول فترة سداد التمويل. تمويل منصة سلفه فوري فيمكن الحصول عليه أونلاين من خلال التقديم عن طريق التقديم الصفحة الرسمية لمنصة سلفه. يتم إيداع مبلغ السلفة فوريا إلي حساب العميل في حالة استيفاء الشروط المطلوبة.

كيفية التقديم علي تمويل منصة سلفه أونلاين