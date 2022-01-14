طريقة التسجيل في دعم ريف في السعودية بالخطوات 2022 ٬ تعد معرفة الطريقة الصحيحة للتسجيل للدعم الريفي إلكترونيًا من أهم الأمور التي يقوم بها الناس في المملكة العربية السعودية ، بما في ذلك العاملين في المهن الزراعية والمهن المتعلقة بالزراعة ، وأنشطة الأسر المنتجة من البرامج المدرجة في الدعم ، حيث يعد هذا البرنامج من البرامج المهمة التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمزارعين والعاملين في النشاط الزراعي من أجل تعظيم الفائدة المرجوة من هذا القطاع.

طريقة التسجيل في دعم ريف

أتاحت وزارة الزراعة السعودية لمن استوفى شروط الحصول على الدعم الريفي التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمنصة الريف التابعة للوزارة ، حيث يتم تقديم الطلب ، ومن ثم إحالته إلى اللجنة المختصة بمراجعة ملفات المتقدمون ، ومن ثم يتم الرد على مقدم الطلب إما بالقبول إذا كان مؤهلاً للحصول على الدعم أو الرفض إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على الدعم لأي سبب من الأسباب. يمكنك التسجيل في Reef Support باتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة الريف الإلكترونية.

قم بإنشاء حساب على بوابة الريف عن طريق إدخال البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل:

رقم الهوية الوطنية أو بطاقة التنقل.

تاريخ الولادة.

كلمه السر.

تأكيد كلمة المرور.

رقم الهاتف المحمول.

قم بتأكيد رقم الهاتف المحمول.

اكتب الكود المرئي.

الإقرار بصحة البيانات المدخلة وتحمل المسؤولية القانونية عن أي خطأ فيها.

انقر فوق إنشاء حساب.

تفعيل الحساب.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم المعرف الخاص بك أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

تصفح البرامج المتاحة للتسجيل.

اختر البرنامج الذي تريد التقديم عليه من بين البرامج المتاحة.

املأ البيانات المطلوبة في نموذج طلب الدعم وهي:

البيانات الشخصية لمقدم الطلب.

تفاصيل المشروع أو المهنة لمقدم طلب الدعم.

دراسة جدوى للمشروع المطلوب دعمه.

تحليل مالي واقتصادي للنشاط الجاري مزاولته للفترة المطلوبة.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

راجع البيانات وتأكد من صحتها.

قم بإرسال الطلب.

دعم ريف

دعم الريف هو أحد البرامج المساندة التي تقدمها وزارة المياه والزراعة والبيئة للمواطنين السعوديين العاملين في المهن الزراعية في المجالات التي يشملها الدعم. الدعم من أجل مساعدتهم على تطوير المشاريع التي يمارسونها وكذلك زيادة إنتاجية تلك المشاريع مما يعود بالنفع على كل من العاملين في المهن الزراعية المشمولين بالدعم ، وكذلك تطوير القطاع الزراعي في المملكة والذي من أهم القطاعات المستهدفة للتطوير في رؤية المملكة 2030.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

هناك عدد من الشروط التي يقدمها طالب الدعم الريفي من خلال برنامج ريف للعاملين في المهن الزراعية والأسر المنتجة ، وهذه الشروط هي: