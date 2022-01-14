طريقة استخراج رخصة قيادة بالسعودية 2022 والشروط والأوراق المطلوبة

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عمر شويل - جدة طريقة استخراج رخصة القيادة بالسعودية 2022 والشروط والأوراق المطلوبة، حيث يهتم المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالبحث عن طريقة ومعرفة كيفية استخراج رخصة قيادة لكى يتمكنوا من قيادة السيارات داخل طرق وشوارع المملكة وهو الأمر الذي يتحطم عليه أن يكون حامل لرخصة قيادة، كذلك يهتم المواطنين بمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة في اجراءات استخراج الرخصة وكذلك الرسوم المحدد بالإضافة إلي الشروط المطلوب توافرها، وفى هذه المقال سوف نستعرض جميع ما سبق وكافة التفاصيل وأيضا طريقة الحصول على رخصة القيادة خطوة بخطوة.

طريقة استخراج رخصة القيادة

لكى يتمكن المواطنين والأشخاص المقميمن من أمكانية قيادة سياراتهم داخل المملكة العربية السعودية لابد من توافر معم رخصة قيادة، وعلى الأشخاص المهتمين بمعرفة طريقة استخراج رخصة قيادة بالسعودية يجب اتباع اهم الإجراءات الأتية:

لابد وأن يكون الشخص المتقدم للحصول على رخصة قيادة يتمتع بصحة جيدة تمكنه بالقيام بالقيادة بنفسه دون أي معاناه أو جهد غير طبيعي يوثر عليه وعلى صحته فلذلك يجب على المتقدم أن يخضع للكشف الطبي والفحوصات المختلفة مثل فخص الدم والكشف عن قوة النظر، وتلك الفحوصات بعد الانتهاء منها ترسل إلي الكفيل علما انه قد تظهر خلال يوم واحد.

يتمتع بصحة جيدة تمكنه بالقيام بالقيادة بنفسه دون أي معاناه أو جهد غير طبيعي يوثر عليه وعلى صحته فلذلك يجب على المتقدم أن يخضع للكشف الطبي والفحوصات المختلفة مثل فخص الدم والكشف عن قوة النظر، وتلك الفحوصات بعد الانتهاء منها ترسل إلي الكفيل علما انه قد تظهر خلال يوم واحد. يجب اجتياز مرحلة الاختبار النظري والذي تضعه مدرسة تعليم القيادة مع أشراف أدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، في حالة النجاح في الاختبار النظري يتم الانتقال إلي مرحلة الاختبار العلمي والذي يتم تحديده في موعد محدد، في حالة اجتياز مرحلة الاختبار العملي يتم إصدار رخصة القيادة للمتقدم فورا، رابط استخراج رخصة القيادة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصية القيادة

يجب على الشخص المتقدم في الحصول على رخصة قيادة داخل المملكة العربية السعودية توفير جميع المستندات والأوراق التي تطلبها أدارة المرور بالمملكة وذلك لكى يتمكن من تقديم الطلب وبإمكانه الحصول على رخصة قيادة تمكنه من قيادة السيارات داخل طرق المملكة، ومن اهم المستندات المطلوبة توافرها الأتي:

النموذج مدرسة القيادة السعودية بعد أدخال وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعد أدخال وكتابة جميع البيانات المطلوبة. يجب أن يكون المتقدم يزيد عمره عن 18 عام.

تقديم صورة من الهوية الوطنية.

تقديم صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

سداد الرسوم المقررة.

أحضار ملف للمستندات.

عدد 6 صورة شخصية للمتقدم مقاس 4*6.

صورة من الإقامة الخاصة بالمتقدم ويجب أن تكون سارية، واليك رابط تجديد رخصة القيادة.

من خلال أتمام البرنامج التدريبي الذي توفره مدرسة تعليم القيادة ويصل إلي ثلاثون ساعة تدريب بمعدل يومي ثلاثة ساعات (وذلك بعد سداد الرسوم المقررة للتدريب).

شروط استخراج رخصة قيادة سعودية 2022

وضعت أدارة المرور السعودي بالمملكة العربية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على رخصة قيادة والمعايير المحددة لضمان صدور رخصة القيادة للأشخاص المؤهلين، ومن اهم تلك الشروط الأتي:

يجب أن يكون عمر الشخص المتقدم على رخصة للقيادة أكثر من 18 عام. أن يكون الشخص المتقدم يتمتع بصحة جيدة تؤهله لقيادة السيارات أو يكون سليم من كافة العاهات والأمراض، وذلك بعد أجراء الفحصي الطبي في المستشفيات أو المراكز المعتمدة بالسعودية. يجب ألا يكون المتقدم لم يحصل من قبل على أي حكم قضائي يتعلق بقضايا تعاطى أو اتجار المخدرات.. ألا يكون المتقدم حصل على حكم قضائي متعلق بقضايا تخل الشرف أو الآداب العامة. لابد وان يكون قد التحق بمدرسة تعليم للقيادة. يتم اجتياز الاختبارات الخاصة بالقيادة من خلال أدارة المرور السعودية. واليك رابط شروط استخراج الرخصة للنساء.

وفى النهاية قد أوضحنا إذا كنت بحاجة للمساعدة ضعها في التعليقات اسفل هذا المقال طريقة استخراج رخصة قيادة بالسعودية 2022 والشروط والأوراق المطلوبة.