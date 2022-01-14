كيفية حجز تذاكر قطارات الذاهبة من جدة اللي المدينة

كيفية حجز تذاكر قطارات جدة المدينة, يبحث العديد من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن كيفية حجز تذاكر القطارات التي تذهب من محافظة جدة إلي محافظة المدنية, ويسمي القطارات التي تذهب من جدة إلي المدينة بقطارات الحرمين, وهي قطارات قامت الحكومة السعودية بإنشائها لكي تسهل علي الأشخاص الذين يرغبون في الذهاب إلي المدينة المنورة بكل سهولة ويسر.

خطوات حجز تذاكر قطارات جدة المدينة ( قطارات الحرمين) إلكترونياً

يمكنك من خلال الخدمة الإلكترونية المقدمة من الحكومة السعودية لكل الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية والراغبين في الذهاب من جدة إلي المدينة أو من المدينة إلي جدة أن يقوموا بالحجز بشكل إلكتروني تذاكر هذه القطارات.

الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بقطارات الحرمين.

ثم بعد ذلك تقوم بالنقر علي خيار السفر.

ثم تقوم بالضغط علي أيقونة حجز جديد.

قوم بعد ذلك بتحديد وجهة الانطلاق الخاصة بك وهي من جدة إلي المدينة أو من المدينة إلي جدة.

قوم بعدها بتحديد موعد السفر أي التاريخ الذي ترغب في حجز فيه مواعيد سفرك.

قم بإدخال العدد التذاكر التي تريد حجزها, ولكن يجب أن تقوم بتحديد عدد الأفراد الكبار وعدد الأفراد الصغار ولو كان فيه رضع يتم إدخاله.

النقر علي أيقونة بحث.

سوف يعرض لك الموقع مجموعة من الرحلات التي يمكنك أن تقوم بالاختيار الأفضل والمناسب لك ما بينهم.

النقر علي استمرار.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

كتابة النموذج المطلوب كتابته علي الموقع.

قم بدفع مبالغ حجز التذاكر التي قمت بها من خلال طرب الدفع المتاحة والتي سوف يعرضها لك الموقع.

الاستعلام عن توقيت الرحلات بقطارات الحرمي

إذا رغبت في الاستعلام عن مواعيد رحلات قطارات الحرمين فكل ما عليك فعله القيام بالخطوات التالية.