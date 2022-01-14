خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443 تعليم ينبع السعودية

خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور تم الإعلان عنها اليوم الجمعة 14 يناير 2022م، الموافق 11 جمادى الآخرة 1443هـ من قبل إدارة تعليم ينبع بالمملكة العربية السعودية كما دعت أولياء أمور طلاب وطالبات المدارس التابعة لإدارة ينبع التعليمية، وذلك تزامنًا مع قرار عودة التعليم حضوريًا لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وتدشين نماذج تشغيلية للعودة حضوريًا بأمان لكافة المدارس السعودية.

خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن بعد إعلان وزارة التعليم السعودية عودة التعليم حضوريًا للمرحلتين الابتدئية ورياض الأطفال، تم الإعلان عن خدمة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور الإلكتروني يتم من خلال الخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على نظام نور الإلكتروني. كذلك قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الإلكتروني على النظام من خلال تسجيل البيانات المطلوبة. يلي ذلك النقر على أيقونة النقل المدرسي واختيار التنقل المدرسي للعام القادم كما يجب الضغط على طلب نقل الموجود في خانة خيارات، من الاسم المطلوب. قم بالتعليم بالموافقة على مربع الشروط والأحكام. كذلك القيام بتعبيئة البيانات الأساسية من خلال نموذج طلب الخدمة. قم بإدخال رقم الجوال وأعد كتابة الرقم السري الذي تم إرساله لك. يلي ذلك قم بالنقر على أيقونة دفع أجور التسجيل عبر السداد. قم بالنقر على نعم لتأكيد رسالة السداد. يجب الاحتفاظ بفاتورة السداد. في النهاية بالإطلاع على فاتورة السداد ستعرف طلب قيد الدراسة من الشركة.

كيفية سداد الفاتورة من خلال تطبيق البنك 2022

كذلك بإمكان ولي الأمر سداد الفاتورة عن طريق البنك من خلال خطوات بسيطة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا القيام بتسجيل الدخول عبر الحساب البنكي.

القيام باختيار سداد الفاتورة مرة واحدة.

يلي ذلك اختيار أيقونة الخدمات.

كما يجب اختيار النقل التعليمي رمز 280.

في النهاية القيام بدفع مبلغ الفاتورة.

النماذج التشغيلية للعودة حضوريًا لطلاب الابتدائية ورياض الأطفال 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودية اعتمدت ال 3 نماذج التشغيلية للعودة الحضورية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتأتي الثلاث نماذج كالتالي: