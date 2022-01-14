طريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار 1443 من الخدمات الإلكترونية الهامة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها لمساعدة كافة المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم المنصة بالإعلان عن كافة الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها، كما تقوم بتوضيح كافة البيانات والمعلومات المرتبطة بها كالشروط والمواعيد المخصصة للتسجيل وطريقة التسجيل، مما يدفع الكثير من المواطنين إلى معرفة طريقة التسجيل في جدارة 2022، وهذا ما سنتعرف عليه في حيثيات هذا المقال.

شروط التسجيل في جدارة 2022

قبل التعرف على طريقة التسجيل في جدارة عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسار، سنتناول الشروط اللازم توافرها في المواطن، وتتمثل في الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام وألا يقل عن 18 عام.

يشترط امتلاك المتقدم لحساب على منظومة جدارة.

يجب على المواطن التسجيل في الوظائف التي تتناسب مع المؤهل العلمي الخاص به.

ضرورة حصول المتقدم على بطاقة التسجيل المهني التي تصدر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يشترط على المواطن المتقدم اجتياز اختبار القدرات المعرفية والمهنية.

في حالة تقدم المواطن لشغل أي من الوظائف التعليمية فلابد من اجتياز اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.

طريقة التسجيل في جدارة 1443

تتمثل طريقة انشاء حساب في منصة جدارة 1443 في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة رابط منصة جدارة الإلكترونية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “ تسجيل جديد “.

“. ثم قم بإكمال البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في (رقم الهوية الوطنية – تاريخ الميلاد – الجنس – رمز التحقق).

ثم اضغط على زر “ دخول “.

“. بعد ذلك قم بتسجيل البيانات الشخصية والتأكد منها.

ثم قم بإدخال بيانات الحالة الصحية للمتقدم، ومن ثم قم بتسجيل بيانات العمل، وكذلك بيانات الاتصال.

بعد ذلك قم بالتأكد من البيانات المدخلة ثم قم بإدخال البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية.

عند الانتهاء من إدخال البيانات السابقة بنجاح قم بإرفاق المستندات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

ثم قم بتعيين كلمة المرور وتأكد منها.

وأخيراً قم بالنقر على زر “حفظ“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات حول شروط وطريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار الإلكترونية 2022.