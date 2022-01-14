نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب قيمة فاتورة الكهرباء السعودية شهر يناير ورابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة الكهرباء من أهم الخدمات التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تزداد خلال هذه الأيام عمليات البحث في محركات جوجل حول فاتورة الكهرباء السعودية، ويتم الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء، ومن خلال تساؤلات العديد من مستفيدين من خدمة الكهرباء حول كيفية حساب قيمة الفاتورة، ونعرض من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا كيفية حساب قيمة فاتورة الكهرباء شهر يناير لهذا العام، وكيفية الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

يمكن للشخص المستفيد من خدمات الشركة السعودية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب وذلك من خلال الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء، حيث يكون الشخص المستهلك حريص أثناء استخدام الخدمة، والتأكد من فحص الكمية المستهلكة بشكل مستمر والدفع على فترات أو حسب ما يمكن دفعه.

حساب قيمة فاتورة الكهرباء السعودية:

يتم حساب قيمة فاتورة الكهرباء السعودية حسب كمية استهلاك مع قيمة الكيلو للوات، حيث يقوم الشخص المستفيد بحساب قيمة فاتورة الكهرباء من خلال اتباع هذه الخطوات وهي:

الدخول على الرابط الرسمي الشركة السعودية للكهرباء.

يقوم الشخص المستفيد من الخدمة بتسجيل الدخول

اختيار أيقونة حساباتي

إدخال كافة البيانات المطلوبة

الضغط على أيقونة حساب قيمة الفاتورة

تظهر بشكل تلقائي فاتورة بها قيمة المبلغ الذي يتم دفعه والكمية الذي تم استهلاكها.

الفاتورة الثابتة:

أوضحت الشركة العديد من الخدمات المتعددة ومن أهمهم خدمة الفاتورة الثابتة التي يلجأ إليها في حالة قطع الكهرباء أو فصلها عن الشخص المستفيد نتيجة تراكم الفاتورة، حيث تتيح هذه الخدمة تحديد المبلغ الذي يتم دفع على فترات على هيئة أقساط شهرية حسب دخل الشخص المستفيد، وقد أشارت الشركة إنه في حالة أن الشخص المستفيد لم يقم بالدفع في نظام الفاتورة الثابتة لمدة شهريين متتاليين فيتم قطع وفصل الخدمة بشكل نهائي.

كيفية الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة: