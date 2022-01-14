طريقة التسجيل في تمهير الجديد 1443 واحدة من أهم وابرز الموضوعات التي يسعى الكثير من المواطنين السعوديين من الرجال والنساء لمعرفتها وذلك ليتمنوا من الحصول على الوظائف المناسبة والالتحاق بسوق العمل بسهولة، حيث قام صندوق التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بإطلاق تمهير بهدف توفير أكبر قدر من المساعدة لكلا من الشباب والشابات بالمملكة العربية السعودية وذلك ليتمكنوا من الاشتراك في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على شروط وطريقة التسجيل في تمهير الجديد 1443 بسهولة ويسر.

شروط التسجيل في برنامج تمهير 2022

قبل الانتقال إلى معرفة طريقة التسجيل في تمهير الجديد 1443 لابد من التأكد من توافر شروط التسجيل التي حددها صندوق التنمية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما:

بالنسبة للجنسية يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم ألا يكون من المسجلين بوزارة الموارد البشرية

ألا يكون المتقدم من العاملين في أي من القطاع العام أو الخاص في المملكة.

ضرورة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم.

يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق واشترك في البرنامج من قبل.

طريقة التسجيل في تمهير الجديد 1443

قام صندوق التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتوفير طريقة سهلة تمكن المواطنين من الاشتراك في برنامج تمهير ن النزل بدون الحاجة إلى بذل الجهد وذلك عبر بوابة العمل الوطنية طاقات، وفيما يلي خطوات التسجيل في تمهير: