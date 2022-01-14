تنفيذ طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على مبالغ بالريال السعودي للمحتاجين من ابناء الوطن والذي يتطلعوا للحصول عليه من المؤسسة الخيرية التي قام الأمير بإنشائها، وكان للأمير العديد من المساعدات المالية التي قام بتقديمها لأبناء الوطن في تاريخ إنشاء المؤسسة بالسنوات الماضية وخاصة مع مساعدات الشمري بشراء منزل وسيارة ومساعدة مالية، ويتطل أبناء الوطن من المحتاجين للحصول على شقق أو منازل من المؤسسة وكذلك الحصول على مساعدات مالية للمديونين أو الغارمين.

تنفيذ طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد على الأرقام (واتساب – بريد إلكتروني – هاتف – عنوان)

بسبب العديد من الظروف الاقتصادية لأبناء المملكة يوجد العديد من فئات الشعب مديونين وفي حاجة إلى مساعدات مالية لسداد تلك الديون، حيث يعتبر الحصول على قروض للبناء أو الزواج من الأمور الشائعة فيها، وكذلك أصحاب الدخل الشهري المنخفض ولديهم نفقات مالية عالية أو فواتير كهرباء كبيرة، ويتم التوجه إلى المؤسسات الخيرية للحصول على المساعدات، وتعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية من المؤسسات التي تقوم بتقديم المساعدات للمواطنين بشكل عاجل.

الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتقديم المساعدة المالية

أمثلة المساعدات الإنسانية للأمير عبد العزيز بن فهد

كيفية التواصل مع المؤسسة لتنفيذ المساعدات المالية العاجلة

عنوان المؤسسة الخيرية للتراسل على البريد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. أرقام التليفونات من داخل المملكة : 9665832648526600 – من خارج المملكة 920030003.

: 9665832648526600 – من خارج المملكة 920030003. التواصل على “رقم واتساب” من داخل المملكة: 8004000000

8004000000 المنصة الرسمية المؤسسة على تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar.

مؤسسة الأمير الخاصة بمنطقة تبوك