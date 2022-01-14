شروط التسجيل في تمهير وطريقة التسجيل في تمهير الجديد 1443

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عمر شويل - جدة شروط التسجيل في تمهير من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، حيث يُعدّ برنامج تمهير من ضمن البرامج الفعالة المُقدمة من قبل صندوق التنمية بالسعودية لتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تدريبهم لرفع كفاءتهم الإنتاجية للحصول على عمل يُناسب مؤهلهم الدراسي، للتعرف على كيفية التعامل على حسب الوظيفة المُلتحق بها.

شروط التسجيل في تمهير الجديد 1443

قبل الانتقال إلى معرفة طريقة التسجيل في تمهير الجديد 1443 لابد من التأكد من توافر شروط التسجيل التي حددها صندوق التنمية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما:

بالنسبة للجنسية يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم ألا يكون من المسجلين بوزارة الموارد البشرية

ألا يكون المتقدم من العاملين في أي من القطاع العام أو الخاص في المملكة.

ضرورة حصول المتقدم على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها أو شهادة دبلوم.

يشترط ألا يكون المتقدم قد سبق واشترك في البرنامج من قبل.

مميزات برنامج تمهير الجديد

يُساهم البرنامج في إعداد شباب حاصلين على مهارات مختلفة تؤهّلهم لسوق العمل بشكل جيد، ومن أهم ما مزايا التي يُقدمها لجميع المتدرّبين هي:

يتسم بتقديم التأمين ضد المخاطر خلال فترة التدريب.

يتميز برنامج تمهير بتقديم دورات تدريبية بشكل إلكتروني إلى جانب التدريب العملي وهذا يُزيد من كفاءتهم ومهاراتهم.

يُقدم البرنامج للحاصلين على مؤهلات البكالوريوس فما فوق مكافأة يبلغ قدرها 3000 ريال خلال قترة التدريب.

يمنح مكافأة أيضًا لحاملي الدبلومات وهي 2000 ريال سعودي ويحصل عليها شهرياً حتى ينتهي من التدريب.

بعد انتهاء التدريب يمنح البرنامج شهادة خبرة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في برنامج تمهير الجديد 2022

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية بوابة طاقات التي من خلالها يُمكنك التسجيل عبر برنامج تمهير الذي يهدف لمساعدة الموطنين في إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، ولكي نتمكّن من معرفة طريقة التسجيل في تمهير الجديد يتمّ اتّباع ما يلي:[1]

الانتقال مباشرة إلى بوابة طاقات “من هنا“.

اختيار جميع البرامج ثم برامجنا وبعدها اختر “برنامج تمهير”.

النّقر على تقدم هنا ثم قم بإدخال المعلومات التالية في الخانات المُخصّصة.

إدخال البيانات الخاصة بالتعليم ثم النّقر على إرفاق.

إرفاق الشهادة ثم الضّغط على تأكيد ثم إرسال.

النّقر على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضّغط على تقديم.