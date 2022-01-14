نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام فارس للعام 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس للعام 1443 الرابط الجديد. يعتبر نظام فارس من اهم الأنظمة التي يتم من خلالها تقديم عدد من الخدمات وقم الرابط الجديد خدمات كثيرة في الآونة الأخيرة وتقديم الخدمة بشكل افضل لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية ويعتبر هذا النظام تعليمي ويقدم بعض الخدمات للمعلمين والمعلمات ويعمل النظام على تقديم الأنشطة العديدة للتطوير المهني وسنتحدث فيما يلي على نظام فارس 1443 الرابط الجديد.

ماهو نظام فارس الخدمة الذاتية

يعد نظام فارس من اهم وابرز نظام أطلقته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ويعرف بنظام الخدمة الذاتية وتعمل خطة المملكة نحو تطوير النظام الإلكتروني من اهم الأولويات مما يسهل في تقديم الخدمة للمواطن السعودي والمقيم على أراضيها دون الذهاب إلى المقارات الحكومية الرئيسية المخصصة لذلك الأمر ويعرف هذا النظام بانه مشروع الموارد المالية والإدارية في المملكة العربية السعودية ويسهل النظام تقديم الخدمات الأزمة والموافقات الألية المطلوبة دون الذهاب إلى الإدارة العامة ويستفيد منها جميع العملين في العملية التعليمية أو مستخدم الخدمة التعليمية في الإدارة.

خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية

لكل من يرغب في الاستفادة من كافة الخدمات من نظام فارس أن يقوم بالتسجيل في النظام من خلال بعض النقاط وهي كالتالي:

عليك الدخول عبر موقع فارس الرسمي

ثم التسجيل لو المرة الأولي والضغط على التسجيل لأول مره بالخدمة الذاتية.

كتابة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح عنوان البريد الإلكتروني \رقم الهوية الوطنية \ رقم الحساب البنكي \رقم الجوال الخاص.

ثم كتابة رمز التحقق.

ثم النقر على تقديم.

ثم يتم استقبال رمز التحقق المرسل على الجوال.

ثم كتابة الرمز.

كتابة كلمة المرور للمستخدم.

ثم الانتقال إلى الصفحة الخاصة.

وبعد ذلك يمكن للمستخدم الاستفادة من جميع الخدمات التي يقدمها نظام فارس.

كيفية الحصول على اجازة مرضية عبر نظام فارس

يمكن للعامل الحصول على إجازة مرضية في بعض الأحيان وكان هذا الأمر معقدا في الماضي والآن اصبح سهلا وميسرا لما يقدمه النظام بشكل إلي وسريع وذلك بعد اتباع بعض الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع فارس الرسمي.

ثم كتابة الاسم ورقم المرور وإضافة رمز العلامة المائية في مكانها الصحيح.

الضغط على المستخدم.

ثم اختيار طلب الإجازة.

الضغط على طلب الإجازة.

ثم اختيار الإجازة.

تحديد مدة الإجازة.

ثم احتساب مدة الإجازة.

قم بتنزيل الأوراق المطلوبة للموافقة على الإجازة.

الضغط على مفتاح تنفيذ الطلب.

قم بمتابعة الطلب المقدم عبر نظام فارس.

وبذلك يكون قد تمكنا من معرفة طريقة التسجيل في نظام فارس للعام 1443 بالمملكة العربية السعودية.