نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام ساند تسجيل في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل وشروط استحقاق ساند في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى تأمين المواطنين السعوديين ضد التعطل عن العمل، من خلال توفير الحماية الاجتماعية التي توفر له دخل شهري في الفترة الواقعة بين ترك الوظيفة الأولى، والحصول على وظيفة جديدة، وهذا لا يعني أن برنامج ساند يشجع على البطالة؛ وذلك لأنه لا يعطي المشتركين به المميزات التي تقدمها الوظيفة بما فيها الحوافز والتدرج الوظيفي، كما أنه يشترط الجدية في البحث عن وظيفة أخرى للحصول على ساند،وهذا يعني أنه يساعد الأفراد في الحالات الطارئة الخارجة عن الإرادة.

نظام ساند تسجيل

يتم التسجيل في نظام ساند بشكل تلقائي لجميع الأفراد السعوديين المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، ويوفر لهم الدخل الشهري، والتدريب للالتحاق بوظيفة جديدة، بل إنه يساعد الباحثين عن فرصة عمل على إيجاد فرص حقيقية ومناسبة، وفي هذا الصدد وفرت التأمينات الاجتماعية خدمة التسجِيل في نظام التعطل عن العمل وتقديم طلب الحصول على تعويض في نظام ساند، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى بوابة التأمينات الاجتماعية. الدخول إلى الحساب الشخصي للمشترك. القيام بتقديم طلب استحقاق ساند. الحرص على تعبئة كافة حقول البيانات وتسجيل رقم الحساب البنكي (الآيبان). التأكد من دقة البيانات المتمثلة في رقم الهوية الوطنية، وبيانات التواصل والعنوان، ثم النقر على تقديم.

نظام ساند من يشمل

يطبق نظام ساند تسجيل بشكل إجباري على كافة الموظفين الذين يحملون الجنسية السعودية رجال كانوا أو نساء؛ حيث أنه لا يشمل غير السعوديين، ولكن بشرط توفر شروط ساند، وعلى رأسهم سن العامل لا يتجاوز 59 عاما، فإن وصل سن الستين يتوقف الاشتراك في نظام ساند، ويباشر أصحاب العمل تطبيق هذا النظام اعتبارًا من أول الشهر الذي توفرت فيه جميع الشروط التي نص عليها النظام وحددتها اللائحة، ويصرف المستحقين دعم ساند لمدة عام كامل، بنسبة اشتراك 1.5% مقسمين على صاحب العمل والعامل بالتساوي، وفي حالة عدم الحصول على وظيفة مناسبة في تلك الفترة، يحق للعامل التقديم في أحد برامج الدعم الحكومية الأخرى.

شروط التسجيل في ساند

يحق للأفراد المشاركين في نظام ساند التأمينات الاجتماعية التسجيل وصرف التعويض المادي في حالة توافر شروط ساند التالية:

الجنسية السعودية للموظفين رجال كانوا أو نساء.

السبب وراء الفصل من العمل لا يكون نتاج عنه.

قضاء مدة الاشتراك التي ترهل الموظف لاستحقاق ساند.

القدرة على العمل، وعدم ترك العمل بإرادة العامل.

العمر لا يتجاوز سن الستين.

الجدية في البحث عن فرصة عمل مناسبة.

الالتزام ببرامج التدريب التي تقدمها الوزارة، مع التسجيل في التأمينات الاجتماعية في خلال 90 يوم من تاريخ ترك الوظيفة.

الالتزام بكافة التعليمات التي تحددها الوزارة.

يتعين على الأفراد الذين تمكنوا من التسجيل في نظام ساند إمداد الوزارة بالمعلومات الكافية حول أسباب ترك العمل، وفي حالة اختلال أحد شروط ساند، فضلًا عن تغيير البيانات المسجلة في موقع التأمينات الاجتماعية في خلال مدة أقصاها سبعة أيام.