استقبال الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa والرسائل النصية على الهاتف النقال حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن تلقي المواطنين الرسائل النصية التي تفيد بالموافقة على التسجيل في المنظومة، الضمان الاجتماعي المطور، بينما استمر آخرون بانتظار تلقي تلك الرسائل، وقام مؤشر البحث العالمي جوجل بالإشارة إلى ارتفاع البحث عن رسائل الضمان المطور وكيفية تقديم الاعتراضات على غير المقبولين فيه.

استقبال الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa رسالة الأهلية وموعد راتب رجب 1443

قامت القنوات الإخبارية السعودية “قناة العربية” بالإعلان عن خبر قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببداية إرسال رسائل تفيد بالقبول في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور الجديد واذي قام المواطنين في جميع أنحاء المملكة ببداية التسجيل الإلكتروني فيه في 25 نوفمبر 2021 الماضي، وكانت الوزارة أعلنت المواعيد الخاصة بدراسة الأهلية الخاصة بالمرحلة الأولى وهو طوال ديسمبر الماضي، وتسلم المقبولين في الضمان رسالات الأهلية في 12 يناير 2022.

الخطة الزمنية للضمان الاجتماعي المطور

مراجعة طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمرحلة الأولى المطور طوال ديسمبر 2021.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال رسائل الأهلية في 12 يناير 2021.

يقوم المقبولين في الأهلية بصرف الراتب الأول لهم في فبراير 2021 – الأول من شهر رجب 1443.

يتم فتح باب الاعتراض والتظلم على أن يتم الرد على التظلمات بعد دراستها جيدا بعد شهرين.

تقوم الوزارة بالاستمرار في دراسة الأهلية ويتم إرسال رسائل الدفعة الثانية بعد الانتهاء من التسجيلات والتي تستمر حتى مايو 2022.

سلم رواتب العاملين والموظفين والحد المانع للضمان

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيفية احتساب الحد الأدنى لمعاش الفرد والاسرة للضمان

يتم الاحتساب على حسب الحد الأدنى للمعاش والذي يكون 1100 ريال للأسرة و550 ريال للفرد كالتالي:

يكون على الفرد الراغب في المعاش تحديد المعاش المستقل لكل من الفرد والاسرة وجمع جميع الدخل الشهري.

يتم خصم قيمة ونسبة 50% من الراتب الشهري المجمع للجميع.

يقوم بإضافة المخصوم من الدخل، الدخل غير المكتسب، من الدعم الحكومي، ويتم استثناء برامج ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور وتقديم الاعتراض