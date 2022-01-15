نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي بالخطوات وإضافة فرد جديد للعنوان بالرابط في المقال التالي
تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي، واحدة من أهم الخدمات التي أتاحتها المملكة العربية السعودية، لكل المستفيدين منها سواء المواطن أو المقيم، وهو عنوان يضعه البريد في المملكة العربية السعودية للمستخدم، من أجل تسهيل وصول الخدمات إليه، سواء خدمات تصويل المنازل، أو العديد من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الحكومة السعودية، للمستفيدين منها المقيمين والمواطنين، وعقب تسجيل المستفيد في تلك الخدمة، يحصل على خدماته عبر البريد عن طريق خدمة واصل، والعنوان الوطني للأفراد من الخدمات الإجبارية للحصول عليها، ولعل هذا هو السبب في بحث الكثيرون عن معرفة العنوان الوطني، ويرتبط البريد السعودي العنوان الوطني، بخدمات البريد التي تسهل عليك الحصول على الخدمات الإلكترونية، كما يمكنك طباعة العنوان الوطني للأفراد، عن طريق رابط العنوان الوطني نفاذ، حيث تمكنك منصة نفاذ من الدخول إلى رابط تسجيل العنوان الوطني للأفراد، ومنها يمكنك تحديث العنوان الوطني، أو تعديل العنوان الوطني.
التسجيل في البريد السعودي
قد تتساءل أحيانا “كيف أعرف صندوقي البريدي“، أو الرمز البريدي للرياض والمدن التابعة، وبعض المدن الأخرى وغيرها الكثير من الخدمات، من أجل الحصول على خدماتك عن طريق البريد الإلكتروني، ومن أبرز تلك الخدمات التي تحصل عليها، عبر البريد السعودي؛ الاستعلام عن شهادة سعودة، وإرسالها لك عبر البريد، وكذلك خطوات إصدار سجل الأسرة للزوج، والحصول عليها حتى باب المنزل عبر البريد.
خطوات تسجيل العنوان الوطني لأفراد بالبريد السعودي
- قم بالدخول عبر منصة النفاذ الوطني إلى رابط موقع البريد السعودي.
- حدد بعدها من المنصة استخدام الأفراد.
- واختر تسجيل جديد.
- وبعدها ضع علامة أمام الموافقة على الشروط والأحكام.
- وحدد خيار تسجيل الأفراد.
- واختر تفعيل الحساب عبر الموقع من خلال الكومبيوتر المكتبي أو الهاتف الجوال.
- وحدد المكان الذي تتواجد فيه ومنطقتك.
- وعقب ذلك حدد مدينتك وبعدها المستوطنة.
- وقم بعد ذلك بتسجيل رقم المبنى الذي تقيم به والمكون من 4 أرقام.
- واختر بعدها التحقق من العنوان.
- وأكد عنوانك الشخصي.
- وسجل بعدها رقم هويتك الوطنية.
- واختر بعد ذلك الجنسية السعودية إذا كنت مواطنًا، أو أية جنسية أخرى إذا كنت مقيمًا.
- وحدد تاريخ ميلادك وهاتفك الجوال.
- وأدخل بعدها بريدك الإلكتروني، وقم بتحديد جنس المستخدم.
- كما يجب عليك استكمال بيانات المنزل، ونوعية الإقامة إذا كانت مقيمًا، وملكية السكن.
- ويمكنك إضافة فرد من العائلة في العنوان الوطني، وذلك باختيار إضافة فرد جديد، بإدخال بياناته كاملة.
- وعقب الانتهاء من كافة الخطوات والتسجيل، يتم تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي تلقائيًا.
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