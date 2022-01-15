تفاصيل أهلية الضمان الاجتماعي لعام 1443 في المملكة

أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1443 وموعد نزول الدفعة الأولى أهلية الضمان الاجتماعي الجديد وموعد نزول الدفعة الأولى للمتقدمين الجدد، أصبحت أهم ما يشغل أذهان المواطنين في المملكة أهلية استحقاق الضمان الاجتماعي الجديد حتى يتمكنوا من أن يحصلوا على معاش الضمان الاجتماعي الذي يعد من أهم أنواع الدعم المقدم من الحكومة السعودية، كما يبحث المتقدمين باستمرار عن موعد صرف الدفعة الأولى من معاش الضمان حيث يعنى نزول الدفعة في حسابهم أنه قد تم قبول الطلب المقدم من هم من جانب وزارة الموارد البشرية التي تفصل في قبول أو رفض الطلب المقدم بعد أن تفحص بياناته ومستنداته وتقرير أحقيته أو عدمها في قبول طلب الحصول معاش الضمان، ومن المعروف أن الوزارة قد حدد مسبقا شروط استحقاق الضمان الاجتماعي التي في حال تخلفها لن يتم الموافقة على الطلب.

أهلية الضمان الاجتماعي وموعد نزول الدفعة الأولى

بعد تقديم أعداد هائلة من المواطنين السعوديين المحتاجين للدعم للحصول على المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي فتح باب التقديم الإلكترونية فئة في نهاية شهر نوفمبر الماضى، أعلنت وزارة الموارد البشرية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي وموعد نزول الدفعة الأولى في حساب المستفيدين الذين تم قبول طلباتهم وذلك على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، كما أنه من المقرر أن يتم إرسال رسالة لكل مستفيد تم قبول طلبه تفيد بذلك على أن يتم نزول الدفعة الأولى في حسابه بالضمان الاجتماعي في الموعد الشهري المحدد لصرف رواتب الضمان لجميع المستفيدين.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

وأكدت وزارة الموارد البشرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه بعد إغلاق باب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443، يتوقف اعلان النتائج أهلية قبول الضمان الاجتماعي على فرز الطلبات المقدمة والبحث في صحة البيانات المرفقة بها وتقرير الوزارة استحقاق متقدم الطلب، ويعد ذلك يتم تحديد مبلغ الضمان الاجتماعي وفقاً لظروف حالة صاحب كل كلب على حدة حيث يتوقف ذاك على عدة معايير منها قيمة الدخل الشهري للأسرة وعدد الأفراد المستفيدين من الضمان وذلك بعد التأكد من استحقاق المستفيد للحصول على معاش الضمان.