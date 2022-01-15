قرضك في دقائق تمويل تكميلي بدون ضامن ميسر السداد على فترة 60 شهرا من البنك الأهلي السعودي

تمويل تكميلي، فقد يحتاج البعض من المقترضين الى سحب تمويل تكميلي لتكملة مشروعهم أو الوفاء بتعهداتهم من سداد ثمن معداتهم للمشروع، وكان البنك الأهلى السعودي من أوائل البنوك في اعطاء عملائه لهذا التمويل السريع والذي يمنح بالموافقة خلال دقائق من طلبة وبدون ضامن وذلك بعدما إكتمل الاندماج مع مجموعة سامبا المالية وأصبح من أكبر الشركات المساهمة السعودية في المملكة، حيث يقدم مزايا بشكل أوسع وخدمات متطورة بأحدث التكنولوجيا مع سرعة تلبية الطلبات سواء المصرفية أو التمويلات الأكثر طلباً من الأشخاص المواطنين والوافدين في السعودية وهذا ما يميز البنك الأهلي السعودي عن غيره من البنوك والشركات أنه يتيح المنتجات التمويلية للمقيمين ويمد فترة عمر المتقاعدين حتى 75 سنة للمتقاعد، فيما يشترط بعض المعايير التي تؤهل كل شخص من الحصول على قرض اضافي بدون كفيل غارم بنفس قيمة التمويل الأول وذلك بعد ما يتم سداد نسبة 20% من مبلغ الدين، ومن خلال المقال سوف نوضح شروط الحصول على التمويل وكذلك كيفية التقديم على التمويل ورابط التمويل وكما سنوضح مزايا تمويلات البنك الاهلى السعودي.

مميزات التمويل التكميلي من البنك الأهلي السعودي:

تمتاز قروض وتمويلات البنك الاهلى السعودي بعدة مزايا اهمها مايلي:

يمتاز قرض التمويل التكميلي من البنك الاهلى أنه يمكن الحصول لعيه بدون كفيل غارم

كما يمتاز تمويل البنك الاهلى حيث يوفر التمويل بنفس قيمة القرض الأول الذي يبدأ من 5.000 ريال ويصل حتى مليون ونصف ريال سعودي.

يمتاز تمويل البنك الاهلى السعودي حيث يتيح البنك السداد المبكر بدون تحديد وقت علماً بأن ذلك تابع شروط البنك المركزي السعودي.

إمكانية تأجيل الأقساط (قسط شهر رمضان) حيث تصل فترة السداد إلى 5 سنوات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل تكميلي من الأهلي السعودي:

يجب توفر عدة شروط للحصول على تمويل تكميلى بدون ضامن من البنك الاهلى السعودي وهى كالتالي:

حيث يشترط على جميع المتقدمين تحويل رواتبهم إلى البنك لعدم طلب ضامن.

يشترط للحصول على القرض ـن يكون عمر العميل يتراوح بين 18 حتى 60 سنة .

من الضروري أن يكون الدخل الشهري للعميل كحد ادنى 3 ألف ريال سعودي وفي حالة أن العميل وافد يكون 4 ألف ريال سعودي.

يشترط للحصول على القرض للمتقاعدين حتى عمر 75 سنة.

كيفية طلب تمويل إضافي البنك الأهلي السعودي:

للحصول على طلب تمويل اضافي من البنك الاهلى السعودي اتبع الخطوات الاتية:

يجب توافر خطاب يتعلق بالتعريف موضح به مقر العمل والدخل الشهري وتاريخ التعيين. يشترط تقديم خطاب تحويل الراتب عبر نظام سريع. يشترط تقديم بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية أو الإقامة.