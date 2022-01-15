كيفية إنشاء حساب فى بنك التنمية الاجتماعية السعودى بالخطوات وطرق التواصل مع البنك

بنك التنمية الاجتماعية يقدم الكثير من خدماته ولا غنى لأي مواطن عن التعامل مع بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة من حيث التمويلات المختلفة المقدمة منه لعملائه وكافة مواطني المملكة ، لدى فكان حتما ولابد من انشاء حساب جديد لمن ليس له حساب ببنك التنمية الاجتماعية واليوم اقدم لكم خطوات وكيفية إنشاء حساب ببنك التنمية الاجتماعية، وكيفية التواصل مع البنك، حيث يعتبر بنك التمنية الاجتماعية من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية حيث أن تعددت نشاطاته ويساهم بدرجة كبيرة في مشروعات الدعم إلى المواطنين السعوديين بالإضافة إلى المساعدة والتمويل في المشروعات الصغيرة والتي تحقق رؤية 2030 للملكة العربية السعودية كما يقوم بنك التنمية بتقديم الخدمات الإدارية والفنية للمشروعات.

كيفية إنشاء حساب في بنك التنمية الاجتماعية السعودي:

لكي تنشئ حساب خاص في بنك التنمية الاجتماعية السعودي يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على الرابط الالكتروني لبنك التنمية الاجتماعية السعودي .

ثم نقوم باختيار ايقونة حساب جديد وكتابة اسم المستخدمة وكلمة المرور لمنصة أبشر.

ثم عليك بكتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة له وكتابة وملء كافة البيانات المطلوبة.

ثم نقوم باستقبال الكود المرسل برسالة على الهاتف الذي تم تسجيله وكتابة في طلب التسجيل.

ثم عليك بكتابة وإدخال رقم الهوية – العنوان – تاريخ إصدار الهوية – تاريخ الميلاد.

طرق التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية السعودي:

يمكننا التواصل مع البنك وخدمة العملاء لاية استفسارات او اسئلة من خلال عدة طرق اهمها مايلي: