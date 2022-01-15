موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير بالمملكة 1443

موعد صرف دعم سكني لشهر يناير 2022 وشروط الاستحقاق يسعى المواطنين السعوديين الذين لا يملكون سكن خاص بهم للحصول على دعم سكني المقدم من الحكومة بالمملكة من أجل مساعدة المواطنين على امتلاك منازل أو وحدة سكنية تكون مملوكة لهم تضمن لهم استقرار المعيشة والحصول سكن مناسب يضمن لهم حياة أفضل وحتى لا يتعرضون لدفع مبالغ كبيرة في الوحدات السكنية المؤجرة، ويبحث المواطنين المستفيدين من الدعم عن موعد صرف دعم سكني لشهر يناير،حتى يتمكنوا من تسديد ما عليهم من أقساط ثمن الوحدات السكنية أو بناء منازل خاصة بهم، ويمكن الاستعلام عن مواعيد إيداع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة مبالغ الدعم في حساباتهم من خلال الدخول على رابط الموقع الرسمي لدعم سكني .

دعم سكني لشهر يناير 2022

وتوفر وزارة الشؤون البلدية والقروية دعم سكني للمواطنين السعوديين الذين بلا سكن تمليك حتى يتمكنوا من تملك أو بناء منازل تمليك لهم، مما يجعل من دعم سكني من أهم برامج الدعم التمويلي الذي يمكن لأى شخص من الفئات التي تنطبق عليها شروط الحصول على تمويل سكني أن يحصل عليه، لتحقق المملكة الهدف من التنمية العمرانية بالمملكة وتوفير سكن مناسب لكل مواطن سعودي.

شروط الحصول على دعم سكني

وحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية القائمة على دعم سكني عدة ضوابط لابد من توافرها فى الشخص المتقدم للحصول على الدعم، حتى يتم الموافقة على استحقاقة لدعم سكني وصرف الدعم له في المواعيد المحددة، وفيما يلي نوضح اهم الشروط للحصول على دعم سكني.

أن يكون المتقدم للحصول على دعم سكني سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 25 عام ولا يكون يمتلك سكن خاص او لديه اراضي عقارية أو قد استفاد من البرنامج من قبل.

لا يكون أحد من أقاربه من الدرجة الأولى استفاد من البرنامج وحصل على وحده أو قام ببناء منزل في مدة خمس سنين قبل تقديم الطلب.

في حالة المطلقات والأرامل يجب أن يكون مر على تاريخ حدوث الطلاق أو وفاة الزوج عامين على الأقل .

بالنسبة لرب الأسرة يحب أن يكون مستقل في السكن بالأسرة .

موعد صرف دعم سكني لشهر يناير 2022

وقد أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة انه من المقرر أن يتم صرف الدعم الخاص بشهر يناير للمستحقين في 21 من شهر يناير الجاري الموافق هجريا 21 جمادى الآخر 1443، ويمكن أن يقوم المستفيدين بالدخول على رابط موقع دعم سكني.

من أجل الاستعلام عن إيداع المبالغ في حسابهم .

حيث يتم اختيار الخدمات الإلكترونية وتسجيل رقم الهوية والوطنية والضغط على كلمة استعلام سوف يظهر جميع بيانات الحساب.