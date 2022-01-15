“بالسجل المدني” الاستعلام عن طلب المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa وموعد الإعلان

الاستعلام عن طلب المساعدات المقطوعة hrsd.gov.sa برقم السجل المدني لجميع المسجلين للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطنين من العديد من فئات المجتمع السعودي، حيث قامت وزارة الموارد البشري والتنمية الاجتماعية بوضع عدد من شروط قبول طلبات الحصول على المبالغ المقتطعة للفئات الفقيرة والمحتاجة من الشعب السعودي في الفترات الماضية لأكير من عامين، كما تتيح الوزارة منظومة الاستعلام عن طلبات التسجيل وتقوم بالإعلان عن موعد صرف المقطوعة.

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال طلبات الحصول على المساعدة المقطوعة عبر الرابط المخصص لذلك، بينما لم يتم الإعلان عن تخصيص مواعيد للصرف في خلال أكثر من عامين مضوا إلا أن الوزارة لم تقم بنفي صرف المساعدات المقطوعة للمواطنين، ويكون مقطوعة الضمان الاجتماعي هي مبلغ مقتطع يتم صرفه كاملا، دون الحاجة لتسديده، لعدد من الفئات المحتاجة من فئات المجتمع، وذلك لدفع نفقات مالية عاجلة كاستكمال نفقات علاج أو استكمال نفقات تعليمية أو الزواج أو غيرها، حيث يقوم المواطنين بالتسجيل الإلكتروني في الوزارة ويتابعوا أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد إيداع المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

هذا سؤال يراود الكثيرين من المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور وأيضا في المساعدات المقطوعة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم الوزارة بتحديث أنظمة التسجيل والاستحقاق والصرف فيها في العام الماضي ويترقب الجميع موعد تحديد الإيداع والصرف لمستحقي الضمان من المسجلين بالمساعدة المقطوعة، بينما توقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأكثر من عامين عن صرف المسعدات المقطوعة للمواطنين، بينما تم استبدالها بالعديد من البرامج الجديدة التي تقوم بتقديم الدعم للمحتاجين بطرق أخرى وشروط استحقاق أكثر.

كيفية الاستعلام عن طلب المساعدات المقطوعة 1443