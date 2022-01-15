نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب الراجحي للمقيمين عن طريق الإنترنت وشروط فتح الحساب ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الراجحي للمقيمين في المملكة العربية السعودية ، يتساءل العديد من المقيمين عن كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي، لذا سنقوم بشرح طريقة فتح حساب في بنك الراجحي، حيث قام المصرف بتقديم الخدمات الخاصة به بشكل إلكتروني في إطار رؤية المملكة 2030 ويعتبر مصرف الراجحي من البنوك الإسلامية والتي تخضع كافة خدماتها لرقابة الهيئة الشرعية من تمويلات أو فوائد أو عمليات تأمينية مثل تكافل الراجحي، ونظرا لرغبة الكثيرين عن خطوات إنشاء حساب الراجحي للمقيمين في السعودية وأيضا شروط فتح حساب مصرفي الراجحي للمقيمين بالسعودية.

خطوات فتح حساب ببنك الراجحي للمقيمين

من أجل القيام بعملية فتح حساب جاري بنك الراجحي للوافدين على القارئ القيام بالخطوات الآتية:

أولا عليك بالدخول إلى موقع مصرف الراجحي.

ثانيا بقراءة الشروط والأحكام التي أمامك بعناية.

ثالثا اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

رابعا اختر جنسيتك.

خامسا بكتابة رقم الإقامة أو وسيلة التأكيد التي ستعرض عليك وتختلف من جنسية لأخرى.

سادسا اكتب رقم الجوال الخاص بك شرط أن يكون مسجل باسمك وبطريقة صحيحة حيث سيتم تأكيد العملية به.

سابعا بتحديد اللقب.

ثامنا بكتابة البريد الإلكتروني.

تاسعا بتحديد الدخل الشهري وأقصى مبلغ للتحويل شهريا.

عاشرا بكتابة رقم الجواز السفر والرقم التأكيدي للعملية.

بعد استكمال طلب فتح حساب في المصرف الراجحي للوافدين، يتم تكملة بياناته مع بقية الخطوات المطلوبة من أجل إتمام العملية بصورة صحيحة.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي للاجانب

من أجل استكمال العملية وتوضيح شروط فتح حساب في مصرف الراجحي فيجب على المتقدم أن يكون قد استوفى المتطلبات الآتية:

أولا لفتح حساب الراجحي اون لاين يجب أن تكون بكامل قواه العقلية ومؤهلا لاتخاذ القرار بنفسه.

ثانيا تسجيل البيانات بالمصرف لا يعني إنشاء حساب في الراجحي وإنما بإشعار المقيم بأنه تم فتح الحساب فقط.

ثالثا تقر بموافقتك على التقديم في إنشاء حساب الراجحي.

رابعا لفتح حساب في بنك الراجحي للاجانب يجب أن يكون مستند إقامتك صالحة وسارية.

خامسا تقر أن البيانات المقدمة من تجاهه صحيحة.

سادسا لاستكمال فتح حساب ببنك الراجحي بالسعودية فيجب عليه زيارة الفرع لاستكمال العملية للحصول على حساب مكتمل الصلاحية.

سابعا يجب عليك تزويد المصرف بمعلوماته وتحديث بيانات بنك الراجحي خلال الموقع بشكل مستمر.

ثامنا تقبل بأن يقوم المصرف بالتحقق من المعلومات المقدمة وذلك عبر الجهات الرسمية المخصصة لذلك.

تاسعا من أجل فتح حساب جديد لبنك الراجحي يمكن استخدام معلوماتك للأغراض المصرفية فقط.

عاشرا قد يمكن تعديل الاتفاقية الخاصة لفتح حساب مصرفي الراجحي للوافدين وسيتم نشر التحديثات وإعلام العميل بها.

بهذا يكون القارئ قد أدرك طريقة فتح حساب بنك الراجحي للمقيمين أون لاين بالإضافة لتوثيق بيانات الراجحي وتوثيقه في ابشر للمواطن عبر فتح حساب الراجحي من النفاذ الوطني الموحد.

مميزات حساب الراجحي السعودي

يقوم بنك الراجحي بتقديم العديد من المميزات لعملائه وهي كالتالي: