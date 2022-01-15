مع حلول عام ميلادي جديد ينتظر عدد كبير من الموظفين العسكريين والمدنيين والمتقاعدين على المعاش معرفة مواعيد صرف رواتبهم والتأكد من أن يستمر صرف الرواتب أو المعاش التقاعدي بالنسبة لموظفي القطاع العام أو العسكرى أو التقاعدي في الموعد المحدد لصزرفة من كل شهر، وذلك لما يمثله الراتب للموظف بقطاع العام او الخاص او موظفي وزارة الدفاع السعودية من حقهم المادي مقابل العمل طوال الشهر أو معاش تفادي تقدير من جهة العمل بعد إنهاء مدة الخدمة، و في ظل البحث الدائم من جانب المواطنين بالمملكة عن موعد صرف الرواتب للعسكريين والمتقاعدين لشهر يناير نقدم اليوم أهم التفاصيل المتعلقة بموعد إيداع وزارة المالية الرواتب في حساب العسكريين والموظفين والمتقاعدين الخاص بشهر يناير 2022 والإعلان عن جدول مواعيد صرف الرواتب في تاريخ محدد من كل شهر.

موعد صرف الرواتب للعسكريين والمتقاعدين لشهر يناير 2022/1443

ويحصل الموظفين في المملكة سواء المدنيين أو العسكريين أو المتقاعدين بالعاش على رواتبهم بصفة دورية كل شهر ميلادي في يوم محدد، وهذا ما اعتاد عليه جميع الموظفين في المملكة العسكريين أو موظفي القطاع العام على خلاف العاملين في الوظائف الأخرى الذين قد يحصلون على رواتبهم بشكل يومي أو سنوي او ربع سنوي، لذلك يكون موعد صرف الراتب بالنسبة لهم محدد ومعلوم وهو ما يميز الوظائف في قطاع الحكومة أو العسكرية ثبات الدخل الشهري ، ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية السعودية بإيداع الرواتب المستحقة في حسابات المواطنين في يوم 27 يناير الجاري، وذلك كما جرت العادة أن يتم صرف الرواتب في يوم 27 من كل شهر ميلادي ولا يتم تقديم أو تأخير الإيداع يوم إلا في حالة إذا كان يوم الصرف يوافق عطلة رسمية للبنوك بالمملكة.

راتب شهر يناير 2022- جمادى الأولى 1443: يتم صرفه في يوم الخميس الموافق 27 من يناير 2022م، الموافق 24 جمادى أخرى 1443هـ. راتب شهر فبراير 2022- جمادى أخرى 1443هـ، يتم صرفه في يوم الأحد الموافق 27 من فبراير 2022م، الموافق 26 من رجب 1443هـ. راتب شهر مارس 2022- رجب 1443هـ، يتم صرفه في يوم الأحد الموافق 27 من مارس 2022م، الموافق 24 شعبان 1443هـ. راتب شهر أبريل 2022م- شعبان 1443هـ: يتم صرفه في يوم الأربعاء الموافق 27 من أبريل 2022م، الموافق 26 رمضان 1443هـ. راتب شهر مايو 2022م- رمضان 1443هـ: يتم صرفه في يوم الخميس الموافق 26 مايو 2022م، الموافق 25 من شوال 1443هـ. راتب شهر يونيو 2022م- شوال 1443هـ: يتم صرف الراتب في يوم الاثنين الموافق 27 من يونيو 2022م، الموافق 28 من ذي القعدة 1443هـ. راتب شهر يوليو 2022م- ذو القعدة 1443هـ: يتم صرفه في يوم الأربعاء الموافق 27 من يوليو 2022م، الموافق 28 من ذي الحجة 1443هـ. راتب شهر أغسطس 2022- ذو الحجة 1443هـ، يتم صرفه في يوم الأحد الموافق 28 من أغسطس 2022م، الموافق 1 محرم 1444هـ.

الجدول الكامل بمواعيد صرف الرواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين لعام 1443/ 2022

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع المواطنين السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي أو العسكري أو الذين يحصلون على المعاش التقاعدي ليكون موعد حصولهم على مستحقاتهم المالية من رواتب يوم 27 من كل شهر ميلادي ولا يوجد اختلاف بينهم في مواعيد صرف الرواتب، وقد حدد وزارة المالية جدول بجميع المواعيد التي يتم صرف الرواتب خلالها في العام الميلادي الجديد 2022.