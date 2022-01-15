لو محتاج سيارة بتمويل ميسر بنك التنمية الإجتماعية يقدم أفضل تمويل سيارة بشروط بسيطة

تقدم الكثير من البنوك بالمملكة التمويلات العديدة المتنوعة ومنها تمويل سيارة من المصاريف المختلفة وكل من هذه المصارف يقدم تمويل سيارة بشروط ميسرة تنافسية بين البنوك ومن هذه البنوك بنك التنمية الإجتماعية، فلمن يرغب في الحصول على تمويل ميسر وبشروط بسيطة وبفترة سداد كبيرة فأن بنك التنمية الإجتماعية تمويل سيارة من أفضل التمويلات المقدمة لتمويل السيارات، حيث أعلن بنك التمنية الاجتماعية السعودي عن توفر خدمة تمويل سيارة والتسهيل في عمليات البيع والشراء حيث أن يمكن لكافة المواطنين لامتلاك السيارة التي يحتاجونها عن طريق التمويل المتاح من بنك التنمية الاجتماعية ولكن حدد البنك عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم التمويل، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات إلى المواطنين والتي تساعدهم على تلبية متطلباتهم وتوفير الراحة لهم ومن ضمن هذه الخدمات، وسوف نذكر الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية وكيفية التقديم للحصول عليها وكذلك رابط التقديم .

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية السعودي:

للحصول على قرض تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم جنسيته سعودية وليس أجنبية

لكي يتمكن المواطن من الحصول على دعم تمويل السيارة يجب أن يتراوح عمره بين (20-60) عاماً ويصل إفلى 65 في حالة التقاعد.

من أهم هذه الشروط أن يكون الشخص المتقدم لديه امتلاك رخصة قيادة للسيارة حيث يشترط خلوها من أي مخالفات مرورية.

يشترط للحصول على تمويل سيارة وجود ضامن لضمان حق البنك في السداد.

من المهم والأهم أن يكون الدخل الشهري يعادل قيمة التي حددها البنك وهي وهي أن يكون أكثر من 14 ألف ريال سعودي.

يشترط للحصول على تمويل سيارة ان تكون فترة سداد تمويل السيارة 60 شهر بحد أقصى.

كيفية التسجيل في تمويل سيارة من بنك التنمية الاجتماعية:

للتسجيل للحصول على تمويل السيارة من بنك التنمية الاجتماعية يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على الرابط الالكتروني لبنك التنمية الاجتماعية السعودي تمويل سيارة.

ثم ندخل على ايقونة خدمة تمويل السيارة وتسجيل الدخول عن طريق كتابة البريد الإلكتروني ورقم المرور.

وبعد هذه الخطوة سوف يظهر طلب التسجيل يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

ثم يجب عليك رفع جميع المستندات المطلوبة ثم النقر على ايقونة إرسال الطلب.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل سيارة من بنك التنمية:

يحتاج التمويل الى تقديم صورة من الهوية الرقمية. ورقم الجوال الخاص بالمتقدم.

ضرورة إدخال العنوان الصحيح للشخص المستفيد

ضرورة تقديم بيان رسمي من قبل جهة العمل التي يعمل بها الشخص المتقدم .

مزايا تمويل السيارات من بنك التنمية الاجتماعية: