ما هو سلم رواتب المعلمين في السعودية لعام 1443

يتسائل الجميع من المواطنين عن ما هو سلم رواتب المعلمين في السعودية وكم يبلغ راتب المعلم بالقطاع الحكومي 2022 بعد التعديلات الجديدة حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه قد تم لأول مرة إدراج سلم رواتب المعلمين والمعلمات في المملكة في نظام فارس للخدمة الذاتية ، وذلك بناء على طلب المعلمين حيث يمكنهم من خلال الآلية الجديدة الدخول على نظام فارس ومعرفة قيمة الراتب الذي من المقرر أن يحصل عليه المعلم من خلال فحص سلم الرواتب وتحديد درجة المعلم في السلم الرواتب، وبذلك تحديد الراتب المستحق كما إضافة وزارة التربية والتعليم للراتب المقرر للمعلمين قيمة الحوافز والمكافآت السنوية التي من المقرر أن يحصل عليها المعلم وفقاً لدرجته الوظيفية في سلم الرواتب، وسوف نوضح اليوم كافة التفاصيل عن سلم رواتب المعلمين في السعودية وكم يبلغ راتب المعلم الحكومي.

سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022

وفي إطار سعي المملكة بالنهوض بمستوي التعليم والمعلمين وتوفير كافة الاحتياجات لوزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الأحوال المالية للقائمين على مهنة التدريس في المملكة، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه بدأ من العام الجديد 2022 سوف يتم سوف يتم تحديث وزيادة رواتب المعلمين وإضافة كافة العلاوات والبدلات والسعودية والمكافآت التي من المقرر أن يحصل عليها كل معلم بحسب درجته في سلم الرواتب الوظيفي، ويمكن لجميع المعلمين العاملين بقطاع التعليم الحكومي على مستوى المملكة الاستعلام عن قيمة الراتب المستحق لهم بحسب سلم الرواتب من خلال الدخول على موقع فارس الالكتروني التابع للوزارة والإستعلام عن الراتب المقرر من خلال سلم الرواتب الخاص بالمعلمين الموجود على الموقع باختيار إيقونة تعريف الراتب سوف تظهر جميع بيانات الراتب المستحق بحسب رتبة المعلم.

كم يبلغ راتب المعلم بالقطاع الحكومي 2022

المعلم والمعلمة المساعد يبلغ الراتب 5200 آلاف ريال سعودي ويضاف إليه 300 ريال علاوة سنوية .

المعلم الممارس راتب 7570 آلاف ريال شهرياً وعلاوة سنوية 500 ريال .

المعلم المتقدم يصل راتبه الشهري إلى ما يقدر ب9950 ريال بالإضافة بعلاوة سنوية 540 ريال .

وأقصى راتب يتقاضاه المعلم بدرجة الخبير ويبلغ 12650 ألف ريال وعلاوة سنوية قيمتها 600 ريال .