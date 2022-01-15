استعلم وشوف اسمك من الحالات الموقوفة عن صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور وموعد الصرف

تزداد محركات البحث في الفترة الحالية عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد ، ويبحث الكثير من مستحقي صرف معاش الضمان عن قبول اسمه من المستحقين للمعاش او من المستبعدين الموقوفين عن صرف المعاش، ومن خلال مقالي سوف نوضح موعد صرف المعاش وموعد التقديم للمعاش عن الشهر القادم وكما سنقدم شروط الاستحقاق وكيفية التقديم ورابط التقديم، حيث من المقرر أن تبدأ منصة الدعم والحماية الاجتماعية المختصة باستقبال طلبات التسجيل المتقدمة للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وإعطاء فرصة للأشخاص للإستفادة من مبلغ المعاش الشهرية المقدمة في برنامج الضمان الاجتماعي والمقدمة من التنمية الاجتماعية، حيث يتم إيداع مبالغ البرنامج المقدمة للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم، لذلك يشترط توفير حساب بنكي نشط جاهز لاستقبال الحوالات المالية، ومن الجدير بالذكر فقد قامت وزارة الموارد البشرية بتفعيل العمل بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد خلال الفترة الأخيرة، وبدأت في إرسال رسائل نصية إلى أول دفعة من المستحقين الجدد، والتي تفيد بحالة الأهلية أو الاستحقاق للمستفيدين، بعد أن تم التحقق من صحة حساباتهم البنكية، ووفقًا للمستحقين المنطلق عليهم شروط الاستحقاق، في الوقت الذي تستمر فيه في تلقي طلبات التقديم في جميع أنحاء المملكة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الحالات الموقوفة في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

للاستعلام عن عدم قبولك في معاش الضمان الاجتماعي المطور يجب اتباع الخطوات الاتية:

ادخل على الرابط الالكتروني لوزارة الموارد البشرية.

ثم يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة الاستعلامات

ثم الدخول إلى خدمات الموقع.

التأكد من كتابة رقم الهوية بشكل صحيح

مراجعة كتابة رمز التحقق بدقة

يقوم الشخص المستفيد بالضغط على أيقونة استعلام

تظهر صفحة تلقائية بها كافة البيانات التي تحتوي على المعلومات.

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موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطورالجديد

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطورالجديد :

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية في السعودية كشفت من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر موعد استقبال الطلبات الجديدة التي تتعلق بالنظام المطور الخاص بالضمان الاجتماعي ، على أن يكون أول يوم للتسجيل من يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر ربيع الثانية لعام 1443هـ، والذي يوافق العشرون من شهر نوفمبر لعام 2022م، وقد أشارت الموارد البشرية، إلى أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب، وبناءً عليه تم العمل على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج، كما سيتم إعلان النتائج بشكل تدريجي عبر إرسال رسالة نصية لبقية المتقدمين بنتيجة الاستحقاق، وفقًا للتقديمات الماضية التي بدأت رسميًا بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي وفقا للقوانين الصادرة عن خادم الحرمين وولي العهد حفظهما الله حيث يقوم بتقديم الدفعات المالية للفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، فصمم البرنامج بهدف توفير الحماية الاجتماعية بحيث الدعم المالي، وخدمات التأهيل والتوظيف في المملكة، وسيعود ذلك بالإيجابية وتحسين القوى العاملة والمهارات للمستحقين.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد: