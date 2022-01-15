منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd gov sa

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عمر شويل - جدة منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي، وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطار دعم حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين السعوديين المستحقين لمعاش الضمان المطور، وتعتبر المملكة من أكثر الدول التي تقدم إعانات مادية لمواطنيها من أجل تحسين ظروفهم المعيشية، وإتاحتها طريقة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد لفئات من المستفيدين هي خير دليل على ذلك. وقد أعلنت وزارة الموارد عن إطلاقها لمنصة الدعم الخاصة ببرنامج الضمان المطور بغية تسهيل الأمور على كل السعوديين الراغبين في التقديم، وكذلك تمنح المستعلمين فرصة الاستفسار عن موعد نزول الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية، ويمكنهم أن يعرفوا كذلك مدى أحقيتهم من خلالها بواسطة حاسبة الضمان الاجتماعي، وسنتحدث اليوم في مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري عن منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، تابعوا معنا.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاقها لخدمات منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان المطور بالمملكة العربية السعودية، وهذا كي يتمكن كافة المؤهلين لنيل معاش الضمان من تسجيل الضمان الاجتماعي من خلالها، كما أن هذه المنصة تقوم بتوفير الدعم الكامل وكل الخدمات المساعدة للمواطنين المستحقين والمستفيدين من الخدمات الممنوحة من الوزارة داخل المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك، فهناك بعض الشروط الواجب توفرها في كل مواطن يرغب بالتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان، من ضمنها هو أن يكون كل متقدم حاملا للجنسية السعودية ولا يقبل تسجيل من كان غير سعودي، كما يلزم أن يكون مقيما بشكل دائم في المملكة، ودخله الشهري أقل من الحد الأدنى المحسوب، كما يجب أن يمتثل المسجل لكل متطلبات وزارة الموارد البشرية.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

من بين الأسئلة الشائعة التي تدور في أذهان الراغبين في الاستفادة من معاش الضمان، هو كيفية التسجيل في الضمان المطور، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنهم ذلك بكل يسر وسهولة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي نتكلم عنها في موضوعنا هذا، والتي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة التسجيل الإلكترونية الدعم الاجتماعي والحماية .

. ثانيا: يذهب إلى قسم الخدمات الإلكترونية من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ثالثا: يقوم المستخدم بالنقر على “الخدمات الإلكترونية” المرتبطة بالتنمية الاجتماعية.

رابعا: يجب أن يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول عبر البوابة أو من خلال الضغط على خيار “إنشاء حساب جديد.”

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم المستخدم باختيار “الخدمات الإلكترونية” ثم ينقر على “معاش الضمان الاجتماعي”.

ستظهر له الشروط المعنية بالتقديم في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، يقوم بقراءتها بشكل كامل ثم يوافق عليها.

بعد ذلك يقوم باختيار مكتب الضمان الذي يناسبه حسب موقعه.

يتعين عليه تعبئة بيانات تابعيه من الأسرة، ثم يضغط على “متابعة”.

يرفق المستندات الضرورية، ثم يقوم بتقديم الطلب الخاص به.

إلى هنا نصل إلى خاتمة مقالنا عبر موقع ثقفني الإخباري، لقد تطرقنا إلى موضوع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي. التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكل المواطنين المستحقين لمعاش الضمان. كما ذكرنا لكم طريقة تسجيل الضمان الاجتماعي من خلالها، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم.