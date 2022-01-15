نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 خطوات الاستعلام عن المقبولين وشروط التقديم

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن اسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور 1443 أصبح هذا السؤال من اكثر الاسئلة التي يدور عليها البحث كثيرا خلال الأيام الماضية، حيث يستطيع المواطنين السعوديين محدودي الدخل الحصول على دعم مادي يساعدهم في سد احتياجاتهم الشخصية من خلال صرف راتب شهري لمستحقي الدعم، ولهذا فقط وضعت وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية شروط وضوابط للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لكي يستطيع استفادة من هم فقط مستحقين لهذا الدعم و سوف نقدم لكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين و شروط الضمان و خطوات التسجيل.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في الضمان الاجتماعي المطور

أعلن الضمان الاجتماعي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أنه ما زال حتى الآن يتم مراجعة بيانات المتقدمين، ويمكنك الاستعلام عن المقبولين في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالخطوات التالية:

اولا قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

ثم قم بالضغط علي ايقونة الاستعلامات.

ثم اختيار خدمات الموقع.

قم بعد ذلك بكتابة رقم الحالة المدنية ورقم الضمان الاجتماعي.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله.

ثم الضغط على استعلام.

علي الفور سيظهر أمامك كافة البيانات الخاصة عن نظام الضمان الاجتماعي الخاص بك.

الضمان الاجتماعي المطور 1443

لقد أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي السعودي منذ عدة أشهر على أنه سوف يتم فتح باب التقديم للمواطنين للالتحاق في الضمان الاجتماعي المطور، وسيتم فتح باب التقديم بداية من 1 نوفمبر 2021 الماضي حتى يوم 31 من ديسمبر 2021 م، وبالفعل تم غلق باب التقديم وأصبح هناك الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون الرد علي الطلب بالقبول أو الرفض ومن المفترض أنه سيتم ارسال رساله نصيه للمواطن بقبوله في الضمان الاجتماعي المطور أو رفضه للأسباب التالية.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443

في ظل التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يكون كافة خدماتها إلكتروني وهذا لسهوله التواصل مع المواطنين وتوفير الجهد والوقت من الذهاب إلى المديريات، ولذلك أصبح التسجيل في الضمان الاجتماعي الكتروني من خلال موقع الوزارة، وخطوات التسجيل هي:

اولا قم بالتوجه الى موقع الضمان الاجتماعي.

قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل حساب جديد.

ثم تحديد الضمان الاجتماعي.

قم بإدخال بياناتك الشخصية ورفع المستندات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك الضغط على إرسال الطلب.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي أن تتوفر في المتقدم لكي يتم قبول طلبه و يستطيع الاستفادة من الدعم والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم متواجد ومقيم داخل أراضي المملكة بشكل دائم.

يشترط ألا يكون للمتقدم سجل تجاري نشط.

لابد أن يمتلك المتقدم حساب بنكي خاص به.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ألا يكون لدى المتقدم أملاك بقيمة كبيرة.

يشترط أن يكون الدخل الشهري له أقل من قيمة معاش الضمان الاجتماعي.

التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي مع رفع كافة المستندات المطلوبة.

موعد فتح باب التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يتساءل أعداد كبيرة جدًا من المواطنين السعوديين عن موعد فتح باب التقديم مرة أخرى للتسجيل في الضمان الاجتماعي للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الضمان، ولكن حتى الآن لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد سيتم فتح باب التقديم للتسجيل المواطنين المستحقين.

طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور للاستعلام عن المقبولين

يمكن لكافة المتقدمين على طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الاستعلام عن نتائج المقبولين في الضمان الاجتماعي من خلال منصة ابشر او بالاتصال علي الارقام المخصصة 920020301 والاستفسار من خلال الاتصال على هذا الرقم و الاستعلام عن النتيجة سواء بالرفض أو بالقبول.

كما أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يعد من أفضل الخدمات التي تساهم في مساعدة عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين في تقديم الدعم المادي، و يتم صرف دعم شهري للمواطن الذي يعول أسرة مساعدته له في أعباء الحياة و يختلف قيمة دعم كل أسرة باختلاف الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.

شروط الضمان الاجتماعي لزوجة الموظف

لقد وضع الضمان الاجتماعي مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المتقدمة وزوجها موظف للحصول على الدعم والشروط هي:

يشترط أن يكون المتقدم غير مسجل بأنه مدمن او يتعاطى المخدرات.

أن تكون هذه الأسرة غير معلقة.

أن يكون الزوج متواجد في أراضي المملكة وغير مهاجر.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور السعودي 1443

يتساءل عدد كبير من المواطنين المتقدمين في الضمان الاجتماعي المطور عن الموعد الذي سيتم صرف معاش الضمان حيث يتم صرف الضمان بعد التقدم إلى التسجيل وإرسال رسالة نصية بقبولك في الضمان بشهر لكي يتم توافق مواعيد صرف معاش الضمان مع المستحقين الجدد بالقديم.

الفئات المستهدفة في الضمان الاجتماعي المطور

هناك مجموعة من الفئات التي تستهدفها منظومة الضمان الاجتماعي المطور في تقديم المساعدة والدعم لهم، ويتمثل تلك الفئات في الآتي: