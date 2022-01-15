نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر دخول ونتر لاند وخطوات الشراء ✔ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كن حاضراً في ونترلاند للحصول على تجربة ترفيه لا تنسى! متع نفسك وأطفالك بـ 52 لعبة تتوافر في هذا الملاهي المصمم لترفيهك وراحتك بعد شراءك تذاكر الدخول، يحتوى ونترلاند المنظم من هيئة الترفيه على الكثير من مرافق الترفيه والألعاب والمغامرات كذلك يتضمن مطاعم تقدر ذوقك في اختيار نوعية الأطعمة والمشروبات، بعبارة أخرى ملاهي ونترلاند هذا العام أكثر من الخيال.

موعد إفتتاح ملاهي ونترلاند ومتى تغلق

استخدم الأنترنت للوصول إلى موقع موسم الرياض وتجد فيه تذاكر متاحة للحجز، الخاصة بملاهي ونترلاند، حيث تحدد أسعار تذاكر ونترلاند بـ 55 ريال في ايام الأسبوع العادية، وفيما يتعلق بموعد إفتتاح ونترلاند ضمن موسمها الحالي فقد بدأت في يوم الأربعاء, 27 أكتوبر 2021 وتنتهي ونترلاند في الخميس الموافق تاريخ 31 مارس 2022. وبما يتعلق بساعات الافتتاح اليومي فإنها من الساعة 4 عصرا حتى الإغلاق 1:00 بعد منتصف الليل.

ملاهي ونترلاند هذا الموسم غير

ونترلاند هذا العام شيء خيال، ستجعلك تستمتع بأفضل باللعاب للأطفال مع العديد من العروض والمسارح مع مناطق مختلفة مثل حلبة التزلج، كرنفال الرعب، فندق الهروب، وغيرها، جدير بالذكر ان ونترلاند في نسختها الجديدة تأتي بمساحة أكثر 40% من انطلاقتها الأولى، والتي تتضمن الكثير من المرافق الترفيهية وانتشار المطاعم بحيث باتت مقصداً للزوار من السعوديين والسياح لأنها وجهة مميزة للعوائل وهذا سيجعلك تدرك لماذا عليك حجز تذكرة لزيارة ونترلاند.

كذلك ستكون ونترلاند مكان لبيع العاب عالمية تصنعها كبرى الشركات التي ستكون متواجدة في ونترلاند مثل ماتيل للألعاب، هاسبرو، توي برو.

يمكنك لراغبي التواجد في ونترلاند أن يقوموا بحجز تذكرة عن طريق موقع موسم الرياض، وهو موقع الويب الذي يتيح حجز جميع تذاكر فعاليات موسم الرياض.

وصف فعاليات ونترلاند الرياض 2022

كل شخص تمتلكه الرغبة بالتواجد في ونترلاند خاصة بعد استيرادها ألعاب لندن لتخرج من موطنها الأصلي لأول مرة، وهذا يفسر لماذا الناس حريصون لقضاء أوقاتاً ترفيهية في الملاهي حيث إلى جانب الألعاب الكهربائية توجد تحديات لعب مختلفة كالتصويب على الهدف ورمي الكرة في السكور وما إلى ذلك،

وتتضمن ونترلاند winter wonderland riyadh 2021 مناطق مختلفة للترفيه مثل مدينة الرعب، ومعرض لمحبي فريق ريال مدريد، وحلبة التزلج، وعالم مارفل، والكثير من الفعاليات والعروض التي تستهوي وتستقطب زوار ونترلاند، والعديد من المرافق المهيئة للترفيه بما في ذلك انتشار الكافيهات.

أسعار تذاكر ونترلاند للدخول فقط

صرحت هيئة الترفيه المنظمة لـ ونترلاند أنها قد اعتمدت التسعيرة الجديدة بهدف دخول الزوار إليها، والسعر يشمل قيمة الضريبة المضافة، وهي فقط للدخول، غير شاملة الألعاب. وفي ما يلي جدول ينشر أسعار تذاكر ونتر وندر لاند ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

يتم تحديد سعر تذكرة ونترلاند وذلك للدخول في أيام الأسبوع بـ بـ 55 ريال، يوم الأحد والأثنين، والثلاثاء والأربعاء.

بينما يزداد سعر تذكرة ونترلاند للدخول في نهاية الأسبوع وهي 110 ريال، يوم الخميس والجمعة والسبت.

علما أن تذاكر دخول وينترلاند لفترة الظهر لا تشمل الفترة المسائية وآخر مرة تدخل فيها في هذه الفترة هي الثانية ظهرا.

اقرا أيضا مقال: طريقة حجز تذاكر ونترلاند موسم الرياض

طريقة حجز تذاكر ملاهي ونترلاند موسم الرياض

أنتقل بسهولة إلى رابط حجز تذاكر ونترلاند لكي تتمكن من شراءها بأفضل ما يناسبك من وسائل الدفع. والتم الحجز لهذه التذاكر على منصة تذاكر موسم الرياض على موقع موسم الرياض او التطبيق الخاص به وايضا موقع تكت ماكس، وبمجرد الإنتقال الى صفحة ونترلاند إبدء تحديد عدد التذاكر وتاريخ الحضور ثم استكمل التعليمات لإنهاء عملية شراء التذاكر، علماً انه تم فك ربط التذاكر على تطبيق توكلنا، ويكتفى بإبراز حالة المحصن على التطبيق الأخير.