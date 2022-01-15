موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر يناير ورابط الاستعلام عبر sakani.housing.sa

موعد صرف الدعم السكني 1443 لهذا الشهر جمادى الآخرة – يناير 2022، من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد ازداد البحث بصورة كبيرة عن متى ينزل الدعم السكني لهذا الشهر يناير 2022، وذلك مع اقتراب موعد الصرف والذي تم تحديده في يوم 24 من كل شهر ميلادي، قبل صرف مرتبات العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

وكما ذكرنا فإنه تم تحديد يوم 24 من كل شهر ميلادي مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وفي هذه الحالة قد يقدم موعد الصرف يوم إذا صادف يوم الصرف الجمعة، وقد يؤخر يوم إذا صادف يوم الصرف السبت، وبرنامج سكني بالتعاون مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية يقدم الدعم السكني للمواطن السعودي، حتى يستطيع أن يحصل على سكن مناسب وذلك وفق شروط وضوابط حددها البرنامج وسوف نتعرف عليها من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، كما سوف نستعرض معكم موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر ورابط الاستعلام.

موعد صرف الدعم السكني 1443

موعد الدعم السكني لهذا الشهر جمادى الآخرة (راتب شهر يناير) يوم الإثنين بتاريخ 21\06\1443 الموافق 24\01\2022، لذلك يجب على المستحقين للدعم تحديث بياناتهم باستمرار حتى لا يتم استبعادهم، وفي حالة وجود أي استفسار يتم التواصل مع البرنامج من خلال موقع البرنامج الرسمي على تويتر، أو من خلال الأرقام التالية:- 011-4070100 أو من خلال الرقم الموحد 199090، أو من خلال البريد الإلكتروني للبرنامج [email protected].

رابط التسجيل في الدعم السكني 1443

يتم التسجيل للاستفادة من دعم سكني إلكترونياً من خلال الدخول على رابط برنامج سكني الإلكتروني sakani.housing.sa.

الخطوة الثانية يتم إدخال وتعبئة كافة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، ورمز التحقق.

إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال ورمز التفعيل وكلمة المرور الخاصة بالحساب.

النقر على أيقونة “التقديم لطلب الدعم السكني”.

النقر على موافق على الأحكام والشروط.

الإجابة عن كافة الأسئلة المطروحة بخصوص السكن الحالي والنقر على “تسجيل”.

شروط الحصول على الدعم