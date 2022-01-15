منصة دعم ريف.. برنامج ريف reef.gov.sa يكشف خطوات التعرف على حالة الدفعة والاستحقاق

منصة دعم ريف، يرغب الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الزراعي من الأسر المنتجة وربات البيوت في التسجيل في منصة دعم ريف، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي والنقدي الذي يوفره برنامج ريف للمستفيدين، ويعد برنامج ريف أحد البرامج الحكومية المهمة والبارزة وأحد ثمار رؤية المملكة 2030، حيث اعطت الحكومة اهتمام بالغ الاهمية لهذا البرنامج، كما منحت ميزانية للمستفيدين والمستحقين لبرنامج يتم صرفها بشكل شهري، كما أن هذا الدعم المالي غير مسترد، ويسارع الكثيرون في معرفة طريقة معرفة حالة الدفعة والاستحقاق، وفي هذا السياق كشف برنامج ريف عبر حسابه الريسمي خطوات معرفة حالة الدفعة، وفي السطور التالية نتابع معكم التفاصيل.

منصة دعم ريف

بعد تساؤل العديد من المستحقين لدعم ريف عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل التعرف على حالة الدفعة وحالة الاستحاق عبر بوابة برنامج ريف الإلكترونية، حيث علق أحد المتابعين للحساب الرسمي لبرنامج ريف على موقع تويتر، عن الرابط المخصص للاطلاع على حالة الاستحقاق، حيث يقوم المواطن في البداية بتسجيل الدخول إلى رابط “https://reef.gov.sa”، وذلك حتي يتسطيع التعرف على حالة الدفعة والاستحقاق، وتوفر منصة ريف الإلكترونية لجميع المواطنين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية، ومن أهمها التسجيل الإلكتروني في ريف، أيضا الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية.

رابط دعم ريف طريقة التسجيل في دعم ريف

ما هو برنامج دعم ريف، هو برنامج تم تدشنيه من قبل الحكومة السعودية عام 2019، ويهدف البرنامج إلى دعم المزارعين والأسر الريفية، وذلك وفقا لعدد من الشروط المعلنة الواجب والضروري تطابقها مع المتقدمين، حيث يحصل المستفيد على دعم شهري بقيمة 4500 ريال سعودي أو دعم سنوي بقيمة 54000 ريال سعودي، وذلك بعد التأكد والتحقق من نتائج الأهلية والاستحقاق، حيث تحسب بنسبة 10% من رأس المال المعتمد والمسجل في بيانات الطلب، جدير بالذكر إلى أن الوزارة قررت رفع الراتب التقاعدي من 6000 ريال شهريا إلى 9000 ريال سعودي شهري، حتى يتم تسجيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

أولا، تسجيل الدخول إلى رابط بوابة ريف الإلكترونية. ثانيا، اختر طلب الدعم وابدء التسجيل. ثالثا، أدخل البيانات والمعلومات الخاصة بك حسب المطلوب. رابعا، قم بإختيار المهنة الخاصة بك واكتب الخبرة في النشاط. خامسا، أدخل كود التحقق بعد الانتهاء من التسجيل. سادسا، سجل الدخول ثم أدخل رقم الايبان الخاص بك.

شروط القبول في برنامج ريف

نتابع معكم جميع الشروط الخاصة بقبول المزارعين والأسر الريفية في برنامج ريف، حيث تسائل العديد من المتقدمين للحصول على دعم ريف عن الشروط التي أعلنت عنها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ولا بد من التعرف وقراءة الشروط الخاصة بالقبول جيدا، قبل أن تقوم برفع الطلب على منصة ريف الإلكترونية، والشروط هي كما يلي.