نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى صرف رواتب الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2022 في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف الضمان الاجتماعي للشهر الجاري قد يتساءل البعض من المتقدمين في نظام الضمان الاجتماعي المطور لشهر يناير 2022 حيث أن منصة الدعم، والحماية الاجتماعية كشفت عن آلية احتساب المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي، وأسباب وقف معاش الضمان، كما أنه يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في بداية شهر يناير 2022 الجاري وذلك بعد الاستبيان عن الاستحقاق.

موعد صرف الضمان الاجتماعي للشهر الجاري

وقد تم التوضيح الكاملة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، والموارد البشريةعن الحالات المؤهلة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور من خلال الخطوات التالية:

يتم تحديد الاستحقاق بعد عملية التسجيل الجديدة عبر منصة الدعم، والحماية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم دراسة الحالات المتقدمة، ومطابقتها مع الأهلية الجديدة، وشروط الأهلية.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور

للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور أطلقت الموارد البشرية رابط المنصة الجديدة للدعم الاجتماعي، والحماية للحصول على تسجيل جديد كما حددت الفئات المستحقة للمعاش لتكون كالتالي:

الناس غير القادرين على العمل.

كبار السن فوق سن الستين.

العائلات تحت خط الفقر.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأرامل، والمطلقات.

تاريخ اصدار الضمان الاجتماعي المطور

من المقرر إطلاق الضمان الاجتماعي المطور في المواعيد التالية:

بداية كل شهر ميلادي من عام 2022 أي أن معاش الضمان الاجتماعي لشهر يناير الحالي سيدفع في الأول من الشهر ما لم تحل عطلة رسمية، وسيتم دفع الرواتب قبل يوم، أو بعد يوم.

الوقت المتبقي في صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهرجمادى الآخر 1443 هجرية يناير 2022 ميلادية سيكون يومًا واحدًا حيث سيكون الصرف يوم 4 يناير.

خدمة معرفة رقم الضمان الاجتماعي المطور برقم البطاقة

يقوم الضمان الاجتماعي بإعداد خدمة الاستعلام حتى يتمكن الأشخاص من معرفة رقم المعرف الخاص بالضمان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات

التالية:

يقوم الضمان الاجتماعي بإعداد خدمة الاستعلام حتى يتمكن الأشخاص من معرفة رقم المعرف الخاص بالضمان الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اكتب رقم ال الهوية في المكان المخصص لذلك.

خدمة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

انقر فوق حقل العرض.

أدخل رقم الضمان.

اكتب رمز التحقق.

الجدير بالذكر وأنه بذلك نكون قد أوضحنا لكم في مقالنا هذا تاريخ صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2022 الجاري في الدفعة الأولى لنظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور.