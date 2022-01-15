كتابة رسالة للديوان الملكي لطلب المساعدة المالية للمتعثرين ماليا وللعلاج

طريقة كتابة رسالة للديوان هي طريقة سهلة وبسيطة يمكن اتباعها من أجل إرسال رسالة رسمية إلى الديوان الملكي، حيث أن هذا الديوان يقوم بمساعدة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، فقد صرح جلالة الملك بفتح مجال استقبال شكاوي ورسائل المواطنين السعوديين وإرسالها إلى الديوان الملكي، حيث أن تلك الرسائل والشكاوي تحتوي على بعض المشاكل والطلبات التي يحتاج لها الشعب السعودي من صاحب السمو، ولذلك لابد من معرفة طريقة كتابة رسالة إلى الديوان الملكي بطريقة صحيحة ومضبوطة لأنها من الرسائل الرسمية التي سيتم إرسالها لصاحب السمو رئيس دولة السعودية.

طريقة كتابة رسالة للديوان الملكي

لابد من الالتزام بطريقة الكتابة الرسمية لرسالة الديوان، حيث يتم اتباع الخطوات التالية:

كتابة بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم كتابة اليوم والتاريخ الذي تم إرسال الرسالة فيه.

كتابة السيد الفاضل، وكتابة اسم صاحب السمو.

ثم كتابة المكان الموجه له الخطاب.

بعد ذلك كتابة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم كتابة عبارة أما بعد.

ثم كتابة جملة يسعدني أن أتقدم بطلبي هذا إلى معاليكم راجي من المولى عز وجل أن تقوموا معاليكم بقبول طلبي هذا.

كتابة الموضوع وتحديد الطلب.

ثم كتابة جملة أرجو من الله التوفيق والموافقة على طلبي.

بعد ذلك كتابة جملة تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام والتقدير.

ثم كتابة اسم مقدم الطلب، ورقم الهاتف، ورقم السجل المدني الخاص بالهوية الشخصية، ثم كتابة التوقيع.

ثم تكتب عبارة توضح فيها الشكر والعرفان والتقدير على قبول الرسالة والطلب.

أسس كتابة خطاب للديوان

يوجد بعض الأسس التي يجب مراعاتها من أجل كتابة رسالة إلى الديوان الملكي، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية: