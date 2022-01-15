نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول moe.gov.sa login في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبر نظام فارس الخدمة الذاتية الدخول هو ما يبحث عنه الكثير حيث يمكنك انجاز العديد من المهام بكل سهولة ويسر حيث يضمن النظام جميع الموظفين في وزارة التعليم السعودية ومن خلال النظام يمكنك التواصل مع المسؤولين بشكل بسيط وعبر الانترنت بدون ان تتوجه إلى مقر المؤسسة كما يمكنك الاستعلام عن حركة النقل وأيضا تستطيع ان تتعرف على ترقيات المعلمين والجدير بالذكر أن النظام قد تم تحديثه بحيث يتماشى مع متطلبات العاملين.

نظام فارس الرابط

يعتبر نظام فارس 1443 من اهم الأنظمة التي يستخدمها المعلمين والمسؤولين في وزارة التعليم السعودية حيث يقدم النظام العديد من الخدمات التي يبحث عنها المعلم ومن خلال رابط نظام فارس الجديد يمكنك تسجيل الدخول وهو رابط محدث حتي يضمن لك خدمة عالية الجودة.

كيفية تسجيل الدخول نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكنك تسجيل الدخول الي نظام فارس 1442 الخدمة الذاتية بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها لك وهي كما يلي:

أولا يجب ان تتوجه الى رابط الخدمة الذاتية نظام فارس.

وبعدها يجب ان تكتب اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

يجب أن تكتب كافة المعلومات بشكل صحيح.

سوف يتم إرسال رمز تحقق الى الهاتف الخاص بك.

اكتب رمز التحقق.

واضغط على تسجيل الدخول وبعدها سوف تتمكن من الاستمتاع بكل الخدمات التي يقدمها نظام فارس لك.

الاستعلام عن العلاوة السنوية نظام فارس

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن المكافأة السنوية التي تقدمها الوزارة للمعلمين وتستطيع أن تتعرف على جدول المكافآت السنوية من خلال نظام فارس حيث عن طريق الخطوات التي سوف نوضحها لك سوف تتعرف عليها والخطوات تأتي على هذا النحو:

أولا يجب ان تزور موقع نظام فارس الخدمة الذاتية.

اكتب اسم المستخدم.

ثم اكتب كلمة السر.

اكتب رمز التحقق الذي تم ارساله اليك عبر الهاتف.

اضغط على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

يجب هنا أن تضغط على كلمة الراتب وقم بتحديد الراتب.

وبعدها سوف تجد امامك كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب الخاص بك وأيضا سوف تجد قيمة العلاوة التي تم اضافتها.

تاريخ العلاوة

أعلن مصدر مسؤول في نظام فارس الخدمة الذاتية عن موعد علاوة المعلمين ومن المقرر أن يتم صرفها يوم 27 من شهر يناير الجاري ومن الجدير بالذكر أنه يمكن للمعلمين تعديل البيانات الخاصة بهم ويمكنهم أيضا متابعة حركة النقل وكذلك البيانات الخاصة بطلباتهم التي تقدموا بها.