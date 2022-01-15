“تحذير”..حالات إيقاف الضمان الاجتماعي عن المستفيدين وما هي شروط التقديم على الضمان الجديد

الضمان الاجتماعي المطور يدعم الأسر الفقيرة في المملكة العربية السعودية حتى يستطيع المواطن السعودي من تلبية احتياجات الأسرة الأساسية، حيث قام مجلس الوزراء السعودي بتعديل بعض لوائح الضمان الاجتماعي المطور وتطبيق النظام الجديد والإعلان عن استقبال الطلبات الجديدة مع مراعاة الحالة الإقتصادية والإجتماعية والمالية للمتقدمين، وتقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً بعد إجراء الدراسات البحثية للبيانات عن طريق الهيئة العامة للإحصاء.

حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي عن المستفيدين

هناك بعض الحالات التي تم إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي لها بعد إجراء التعديلات اللازمة للوائح والقوانين، وهي كالتالي:

إذا كان المتقدم للحصول على معاش الضمان الإجتماعي يخالف الشروط الخاصة بالاستحقاق للمعاش.

يتم إيقاف صرف المعاش في حالة تقديم البيانات الشخصية للمتقدم أو الأسرة كاملة بطريقة غير صحيحة.

تقوم الوزارة بطلب تحديث للبيانات الخاصة بالمتقدم، إذا تأخر تحديث تلك البيانات لمدة 30 يوماً تقوم الجهات المختصة بإيقاف صرف معاش الضمان الإجتماعي.

في حالة ثبوت عدم التزام المستفيد بخطة تأهيلية بالنسبة للأشخاص القابلين للتأهيل.

يتم إيقاف صرف المعاش الحالات التي يثبت إقامتها إقامة دائمة داخل المراكز الإيوائية والعلاجية في المملكة العربية السعودية.

ينص قانون الضمان الإجتماعي أنه في حالة ثبوت أن المستفيد يستطيع العمل ولكنه لا يبحث عن عمل مناسب بين المنصات الخاصة بالتوظيف يتم إيقاف صرف معاش الضمان الإجتماعي له.

بعض المستفيدين يتنازلون عن صرف المعاش الخاص بهم ففي هذه الحالة يتم إيقاف صرف المعاش.

عند وفاة المستفيد يتم إيقاف المعاش الخاص به من قبل الجهات المختصة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 2022

يقدم نظام الضمان الاجتماعي الجديد العديد من الأهداف للمواطن منها تقديم الخدمات الخاصة بالتوظيف، وكذلك التأكد من وصول أموال الزكاة للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وسوف نذكر فيما يلي الشروط الواجب توافرها للحصول على المعاش.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443