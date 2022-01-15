نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقدم للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية .. وطريقة التواصل إلكترونياً وعبر الهاتف والواتس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أهم جانب من جوانب المساعدة المالية التي تقدمها منظمة خيرية تابعة للأمير عبد العزيز بن فهد، لأن المساعدات المالية تستهدف مجموعة متنوعة من المواطنين والمقيمين الذين يعانون من ضائقة مالية خاصة الأرامل والمطلقات والأيتام، وكذلك فئات معينة من الناس تواجه صعوبات مالية شديدة وصعوبات اقتصادية وتحتاج إلى مساعدة.قد يكون التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، سواء عن طريق WhatsApp أو البريد الإلكتروني وسيلة فريدة لمن يسعون للحصول على الدعم من مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية.

طريقة التواصل مع المؤسسة للحصول على مساعدة مالية فورية

مؤسسة الأمير لمنطقة تبوك

اتصل على الرقم التالي: 920015152 إرسال إلى تبوك ص ب 598 – الرمز البريدي 71421 فاكس: 0144237533 – تحويلة 350-251 أرسل إلى تبوك ص.ب 598 – الرمز البريدي 71421 عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] العنوان الرسمي الوحيد للمؤسسة هو تبوك: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الحصول على المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

توفر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ما يلي:

سداد الديون من خلال تقديم دعم مالي يسهل سداد الديون. مساعدة مالية لعلاج طارئ أو تدخل جراحي. سداد المبالغ المستحقة على الحسابات المصرفية التي فشل طالب القرض في سدادها لعدم قدرتهم على تنفيذها. تقديم جميع المساعدات المالية وغيرها للأرامل والمطلقات. التعرض لحدث كارثي مثل الإصابات الناجمة عن الحوادث.

كيفية تقديم طلب مساعدة مالية فورية من الأمير

يجب تقديم الطلب بشكل رسمي حيازة ومخاطبة الأمير مباشرة مع شرح لجميع الأسباب التي قد تكون أدت إلى الرغبة في الحصول على المساعدة مع خيار إرفاق أي وثيقة رسمية تثبت كل ما قد يوجهه المواطن حديثه وتوقيع الشخص الذي يطلب المساعدة في نهاية الطلب

نموذج لتقديم طلب للمساعدة

مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب على كل من السعوديين وغير السعوديين الراغبين في التسجيل شرح سبب قيامهم بذلك للمنحة الدراسية طوال عملية التقديم من أجل الحصول على مساعدة مالية في موقف صعب.

كيف يمكنك كتابة عريضة لطلب المساعدة؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد

تحيات الطيباب

أرسل طلبًا للمساعدة وآمل أن تفكر في ظروفي وأن تتعاطف مع محنتي.

لا أستطيع تحمل نفقات أسرتي وتلبية احتياجاتهم.

الاسم كاملاً

محل السكن

رقم الهاتف للاتصال

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