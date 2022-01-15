نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب متوافق مع الشريعة الإسلامية من شركة الأمثل للتمويل التي تمنح السيولة النقدية بأبسط الإجراءات فضلاً عم المميزات العديدة التي توفرها لعملائها عند طلب القرض، هي من الشركات المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعد من أفضل شركات التمويل في السعودية وذلك نظراً لأنها مضمونة تعمل بأنظمة وتحت أحكام البنك المركزي مما يضمن الحقوق للأطراف بعقد سليم بصيغة التورق ميسر السداد يشمل القطاع الحكومي والخاص والشركات الكبرى بنفس الخصائص، كل هذا بجانب المساعدة في طلب التمويل من خلال الاتصال على هاتف الشركة المجاني 8003015555.

كيف أحصل على تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب ؟

وفرت شركة الأمثل السيولة النقدية لتلبية كافة احتياجاتك من خلال قرض شخصي بدون كفيل ولا تحويل راتب أيضاً يبدأ من 20 ألف ريال وحتى 50 ألف لا يحتاج في هذا المبلغ إلى ضامنات، بينما إذا زادت القيمة عن هذا فيكون متاح القرض بدون تحويل راتب فقط حتى 100 ألف ريال فيما يجب هنا تقديم ضامن ويفضل التأكد من الشركة ربما توجد هناك المزيد من التسهيلات والاستثناءات حسب ظروف العميل، كما توفر المزايا التالية:-

آلية طلب قرض شخصي لا يطلب كفيل ولا تحويل راتب

اشترط شركة الأمثل بعض الضوابط لكي تتيح الحصول على تمويل بدون ضامن أو قرض بدون تحويل راتب أو هتان معاً على النحو التالي:-

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

القرض الميسر متاح للسعوديين فقط.

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة أو الشركات الكبرى.

كيفية طلب قرض بدون كفيل أو تحويل راتب

من خلال الموقع الإلكتروني شركة الأمثل للتمويل www.al-amthal.com.sa أو زيارة الفرع الأقرب إليك أو الاتصال عبر رقم الهاتف المذكور اعلى المقال.

في حالة التقديم على قرض بدون ضامن أو تحويل راتب لابد من استيفاء الأوراق المطلوبة وهي:-